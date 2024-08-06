Майже всі цього не знають: які продукти не можна готувати на чавунній сковорідці

Чавунна сковорідка не є універсальним кухонним начинням, оскільки є чимало продуктів, які не можна на ній готувати. Та попри це господині люблять сковорідки з чавуну, бо вони міцні, якісні та досить довговічні.

Раніше у чавунній сковорідці готували все, однак зараз у нас є вибір щодо різних кухонних виробів, тому краще обмежити приготування страв на сковорідці з чавуну, яка для них не призначена. Нижче розповімо, що саме не можна смажити чи тушити на такій сковорідці.

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Риба

Морську рибу не варто готувати на чавунній сковорідці, інакше вона розвалиться, коли ви спробуєте її перевернути. А ще відмити рибу з такої сковорідки дуже важко, тож запах може передатися на інші страви.

Страви з яєць

Омлет чи будь-яка яєчня обов’язково прилипне до чавуну. Особливо це стосується нових чи дуже старих сковорідок. У першому випадку матеріал буде недостатньо розпеченим, в іншому – сильно пошкодженим.

Тушковані страви та рагу

У чавунній сковорідці не можна нічого доводити до кип’ятіння чи тривалого виварювання, бо це призведе до ерозії та пошкодження захисного скла покриття сковорідки, після цього на всіх стравах буде відчуватися характерний металічний присмак.



У чавунній сковорідці краще не тушкувати овочі / Фото Pexels

Страви з оцтом та вином

Не можна у чавунній сковорідці готувати страви, у складі яких є кислоти – оцет, лимонна кислота чи кислі овочі. Кислота з часом може роз’їсти верхній шар покриття, а їжа може мати дуже хороший присмак.

Дуже пряні страви

Усі страви, де треба додавати часник, цибулю, перець та всі інші спеції, які пахнуть, краще готувати на сковороді іншого покриття. Чавун не підійде, бо здатен накопичувати аромати. Навіть після миття всі наступні запахи переберуть на себе смак попередньої їжі приготовленій на сковорідці.