Як помити вікна чаєм чи оцтом: ідеальні засоби, які замінять спеціальний спрей

Часом у найпотрібніший момент ми зауважуємо, що у нас закінчилися потрібні засоби для прибирання вдома. Не завжди є можливість вийти в магазин, тому в таких випадках експерти розповіли, чим можна замінити спеціальний спрей для миття вікон.

Господині вже давно віднайшли домашні засоби, якими можна відмити вікна не гірше, ніж від хімічної рідини, пише "Главред".

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Якими підручними засобами помити вікна

Ополіскувач для посудомийки

Виявляється, що чудово з миттям скла справляється ополіскувач для посудомийної машини. У його складі міститься спирт та лимонний сік чи лимонна кислота. Саме ці компоненти роблять посуд блискучим та чистим. Вони ж аналогічно містяться в засобах для миття вікон, тож засіб впорається з відмиванням бруду зі скла не гірше, ніж спеціальна рідина.

Однак мийний засіб треба розвести з водою. Одну склянку ополіскувача треба змішати з 3 літрами води, а вже далі цим розчином витирати вікна та дзеркала.

Міцний чай

Звичайний чай також здатен вимити вікна. Все, що вам знадобиться – заварити міцний розчин та додати до нього кілька ложок столового оцту. Суміш треба наносити на скло за допомогою розпилювача. Такий засіб є дуже економним, дієвим та екологічним.

Кока-кола

Окрім того, відмити скло допоможе всім нам відома кока-кола. Вода має в складі лимонну кислоту, яка здатна відчистити вікна від бруду. Нехай вас не лякає чорний колір води, оскільки на вікнах він не відобразиться й буде непомітним. Однак треба знати, що після миття колою, вікна треба буде протерти вологою ганчіркою, щоб змити липкі залишки.



Підручні засоби допоможуть відмити скло / Фото Pexels

Крохмаль

Також з миттям вікон впорається звичайний крохмаль. Розчиніть ложку крохмалю в 1 літрі теплої води. Суміш нанесіть на скло та залишіть до повного висихання. Після цього все треба протерти серветкою.

Оцет

Одним з найкращих інгредієнтів для миття вікон є оцет. Кислотний склад оцту руйнує бруд, який може накопичуватися на вікнах, а ще засіб не залишає липких залишків на склі. Для розчину вам потрібна склянка теплої води та 50 мілілітрів оцту. Рідину можна влити на ганчірку чи залити в розпилювач. Використовуйте засіб так, як вам буде зручно.