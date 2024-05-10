Чим підживити картоплю після сходів: ці ефективні методи врятують урожай

Сезон висадки картоплі почався ще місяць тому, і зараз деякі городники вже можуть побачити в себе на ділянці перші сходи. Тож настав час їх підживлювати.

Картопля – це дуже популярна в Україні культура, тож її можна побачити майже на кожному городі. І якщо ви хочете дочекатися гарного урожаю, тоді вам потрібно заздалегідь подбати про підживлення культури.

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Чим підживити картоплю

Один з найкращих виборів для підживлення – це мінеральні добрива. Та вам потрібно переконатися, що вони включають такі елементи:

молібден;

марганець;

бор;

магній;

фосфор;

азот;

цинк;

калій.

Також існує кілька способів підживлення картоплі. І перший з них – це кореневий, застосовувати який потрібно у випадку, якщо ви тільки нещодавно висадили картоплю і на землю пробилося перше бадилля.

Підживлення допоможе вам сформувати великий і міцний урожай, а також прискорить зростання бадилля. Окрім того, так ви не завдасте шкоди вегетативній частині частини.



Картопля – це дуже популярна рослина / Фото Pexels

Ось кілька засобів, якими ви можете підживити картоплю.

Підживлення аміачною селітрою. Візьміть 20 грамів селітри та розчиніть її в 10 літрах води. На одну рослину потрібно лити пів літра розчину.

Хлористий чи сірчанокислий калій. Вам потрібно покласти під кожен кущ приблизно 3 грами речовини.

Нітроамофоска – використати по 10 грамів речовини на кожен кущ.

Розчинити 1 столову ложку карбаміду в 10 літрах води. Полийте сумішшю рослини по 0,5 літра під кущ.

Чим обприскувати картоплю

Якщо ви пропустили етап, коли можна підживлювати картоплю під корінь, ви можете також обприскувати картоплю, щоб зміцнити її. Добре підійдуть азотно-калійні підживлення, для яких потрібно використати 150 грамів монофосфату калію, а також 100 грамів карбаміду та 5 грамів борної кислоти.

Речовини розведіть у 5 літрах води, обприскуйте через кілька тижнів після сходів з інтервалом у два тижні.