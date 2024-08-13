Один засіб для стін, щоб на них ніколи не було цвілі: приготувати його просто

Якщо на ваших стінах періодично з'являється цвіль, тоді про неї потрібно подбати, адже вона може не тільки зіпсувати вигляд оселі, але й бути небезпечною для здоров'я. І зробити це досить просто.

Чимало господарів стикалися із проблемою цвілі на стінах та у кутках будинку чи квартири. Утворюється вона через підвищену вогкість, і далеко не завжди вдається забезпечити ідеальну сухість в домі.

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Як позбутися плісняви на стінах

Вивести плісняву зі стін – це непросте, та все ж цілком реальне завдання. І для того, щоб зробити це швидко та ефективно, вам знадобиться білизна та пульверизатор. Ви можете або придбати пустий пульверизатор, або ж використати місткість, у якій був колись інший засіб для чищення.

Залийте у нього білизну, а потім рясно обробіть нею стіни. Якщо ви страждаєте від навали чорної плісняви, вона почне зникати досить швидко, і її можна буде легко позбутися. Але, на жаль, це не значить, що цвіль ніколи не з'явиться знову.



Плісняву можна прибрати білизною / Фото Pexels

Дуже часто пліснява поширюється навіть через фарбу, якою покриті ваші стіни. І для того, щоб цього уникнути, вам потрібно провести ще одну обробку тим самим засобом.

Втім, перед використанням білизни переконайтеся, що ви використали засоби індивідуального захисту:

одягніть гумові рукавички , захисні окуляри чи маску для обличчя. Дуже важливо уникнути контакту з цвіллю та вдихання спор;

, захисні окуляри чи маску для обличчя. Дуже важливо уникнути контакту з цвіллю та вдихання спор; відкрийте вікна та скористайтеся вентилятором, аби покращити циркуляцію повітря та зменшити концентрацію спор плісняви у приміщенні;

та скористайтеся вентилятором, аби покращити циркуляцію повітря та зменшити концентрацію спор плісняви у приміщенні; накрийте приміщення, меблі та інші предмети клейонкою, аби вони не постраждали від засобу.

Окрім білизни, ви можете використати ще кілька інших засобів, які будуть не менш ефективними: