Качани капусти будуть розміром з диню: яким настоєм треба їх підгодувати

Вже від середини липня починають формуватися качани капусти. Якщо ви почнете помічати на городі, що тугий качан не зав’язується, то рослині треба допомогти з мікроелементами.

Капуста інколи може погано рости через доволі кислий ґрунт. У такому випадку треба встигнути до середини липня внести на грядку соду чи крейду. Таким чином ви зможете нормалізувати кислотно-лужний баланс.

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Чим підживити капусту у липні

Спробуйте підживити овочі йодованим розчином, який допоможе тугим качанам капусти зав’язатися. На 1 літр води вам потрібно 40 крапель йоду. Перемішайте все ретельно, а тоді підлийте під кожен кущ. Це добриво захистить капусту від хвороб та пришвидшить зав’язування качанів.

За сезон зробіть 4 такі підживлення. Інтервал між ними має складати 3 тижні. Перший підлив зробіть на початку формування перших листочків.



Ці підживлення впливають на ріст головки капусти / Фото Pexels

Вже у липні та серпні капуста потребує золи, яка містить багато фосфору та калію. Вони допомагають качанам ставати тугими і наливатися. На 10 літрів води потрібно 2 літри золи. Все ретельно перемішайте та дайте настоятися впродовж доби. Перед підливанням 1 літр настою розведіть в 10 літрах води й тоді поливайте під кущі. На один кущ потрібен 1 літр настоянки.

Зола також добре розкислює ґрунт, а качани починають формуватися тугими та великими, тоді й активізується перетікання корисних речовин до головок. Однак пам’ятайте, що перед тим, як внести золу – ґрунт треба добре зволожити.