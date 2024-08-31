Чим підгодувати кімнатні рослини: потрібна лише одна пігулка

Домашні рослини часом недостатньо лише підливати. Інколи їм потрібне додаткове підживлення у вигляді розчину чи пігулки.

Кімнатним рослинам дуже потрібні добрива, які покращать їхній ріст та стан. Досвідчені садівники розповіли, чим саме треба підливати вазони, щоб вони були насичені поживними речовинами.

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Щоб рослинка мала повноцінний розвиток її треба забезпечувати азотом, фосфором, магнієм, калієм, залізом, сіркою та кальцієм. А ще корисними вважаються мікроелементи з марганцем, бором, цинком та міддю.

Щоб вазони добре росли, не обов’язково купувати дорогі добрива. У звичайній аптеці ви зможете придбати недорогі таблетки «Аспаркам», в яких міститься калій та магній аспарагінат. Ця таблетка стане чудовим калієво-магнієвим добривом для ваших кімнатних рослин.

Для підживлення рослини достатньо лише двох таблеток "Аспаркама" підкласти під верхній шар ґрунту. Це дозволить квітці мати достатньо магнію та калію.



Кімнатні рослини треба підживлювати / Фото Pexels

Чим можна ще підживляти квіти

Господині часто в побуті використовують аспірин. Якщо підгодовувати ним рослини, то зможете підвищити імунітет вазонів, які будуть стійкішими до інфекцій та захворювань.

Для підживлення потрібно взяти 3 таблетки аспірину та розвести в 3 літрах води. Після повного розчинення можете використовувати рідину для поливу, але робіть це не частіше, ніж оди раз на 2 місяці.

Чим обробити домашні квіти від хвороб

Час від часу дивіться до рослин, аби виявити шкідників та швидко з ними впоратися. Найкраще їх обробляти хімічними препаратами, але робити це треба з особливою обережністю.

Найчастіше на рослинах з’являється попелиця та павутинні кліщі. Вони можуть пригнітити рослину, а то й повністю її знищити.

Якщо ви помітили павутинного кліща, то вазон треба промити під душем, а тоді обробити акарицидами. Фахівці радять використовувати препарат "Антикліщ Про" та інсектицид "Вермітек".

А якщо на рослині є попелиця, тоді варто скористатися "Актарою", "Теппекі" чи "Ампліго". Цими засобами рослину треба обприскувати чи поливати.