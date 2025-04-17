Секрети ідеального підживлення малини: такими ягоди не були ще ніколи

Кожен садівник хоче, щоб кущі малини дали хороший врожай, а ягода плодоносила кілька разів на рік. Для того, щоб ягоди були великими й соковитими, варто подбати про правильне підживлення.

Підживлювати малину потрібно навесні, пише 24 Канал. Вже у квітні – травні на кущах почнуть зав’язуватися плоди, тому для того, щоб вони краще росли, їм необхідне підживлення для розвитку.

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Чим підживити малину навесні та влітку

Городники рекомендують удобрювати малину калієвмісними та азотовмісними речовинами. Добрива з азотом варто використовувати ще до формування самих ягід. Використовуйте сечовину чи аміачну селітру. Засіб потрібно висипати між кущами малини, заглиблюючи трохи в землю.

У період плодоношення використовувати азотне добриво не варто. Найкраще в цей період використовувати компост як шар мульчі. До ефективного підживлення належить калійний сульфат.



Названо чудові добрива для малини / Фото Pexels

Вам знадобиться 40 грамів цієї речовини й 10 літрів води, щоб полити кущі з малиною. Для ремонтантної малини можна використовувати нітрофоску й розвести в такій же пропорції.

До слова! Правильне весняне підживлення смородини певними добривами покращить урожай плодів вдвічі більше. Чим підживити смородину навесні – читайте в нашому матеріалі.

Перше підживлення проводиться навесні з використанням суперфосфату, селітри й попелу. Вже коли сформуються квіти й плоди, можна підживити малину вдруге.