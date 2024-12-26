Там накопичується багато бактерій: навіщо мити душову лійку та яким засобом

Часто господині вдаються до миття зовнішньої лійки душової, оскільки через мінерали у воді там накопичується наліт. Одиниці знають про те, що лійку треба очищувати зсередини, бо там накопичується багато бруду та бактерій.

Регулярність очищення душової лійки залежить від жорсткості води, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Софії Сізової. Рекомендовано її чистити раз в місяць, але якщо вода доволі жорстка, то це можна робити й частіше.

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Щоб запобігти різному засміченню та підтримувати хороший потік, варто очищати ще й вміст лійки всередині. Там не лише накопичується багато бруду, але й різних бактерій. Спосіб очищення дуже простий.

Чим очистити душову лійку зсередини

Потрібно взяти 1 столову ложку лимонної кислоти та змішати з 1 чайною ложкою миючого засобу й додати 0,5 літра гарячої води. Рідину залийте в лійку та залишіть на 10 хвилин.

Також треба промити шланг. Воду залийте всередину й вчепіть його вертикально, тоді прикрутіть лійку й увімкніть гарячу воду. Цей метод дозволить видалити увесь зайвий бруд.

Метод очищення душової лійки всередині: дивіться відео

Часто на душовій лійці є білий наліт. Його теж можна швидко позбутися. Достатньо буде зняти лійку та перекласти у відро чи контейнер. Вміст залийте оцтом та залишіть на 20 хвилин, а тоді добре промийте водою.

Щоб наліт краще відійшов, можна скористатися зубною щіткою, яка ідеально підійде для очищення. Таку процедуру треба проводити кожного місяця, щоб наліт не накопичувався.