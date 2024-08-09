Сяятимуть наче нові: чим помити автомобільні фари

Після тривалої автомобільної їзди фари машини стають брудними та покриваються пилюкою. Саме тому їх треба регулярно очищувати задля вашої безпеки та їхнього гарного вигляду.

Фари повинні бути чистими для кращої видимості на дорозі у вечірній час. Через постійний осад з вулиці, вони стають тьмяними, тому їх треба час від часу ретельно мити.

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Як почистити фари оцтом та водою

Для очищення вам знадобиться оцет, вода, серветка з мікрофібри та малярський скотч. Спочатку захистіть покриття навколо фар малярською стрічкою. Це потрібно для того, щоб захистити лакофарбове покриття. Далі треба приготувати розчин. Змішайте оцет з водою у пропорції 1:3, тоді трохи підігрійте розчин, але не доводьте його до кипіння та перелийте в пляшку з розпилювачем.

Розчин рясно нанесіть на фари, повністю їх покриваючи. Щоб ефект був набагато кращим, залишіть розчин на 5 – 10 хвилин, щоб він увібрав увесь бруд.



Фари легко помити в домашніх умовах / Фото Pexels

Після цього треба серветкою з мікрофібри протерти фари круговими рухами, а далі промити чистою водою та висушити вже іншою серветкою з мікрофібри.

Вже коли фари висохнуть, нанесіть поліроль, щоб зробити їх блискучими. Також можна нанести захисний віск. Щоб підтримувати фари в належному стані, мийте їх раз на 2 – 3 місяці.