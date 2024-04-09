Чим можна обробити аґрус навесні: три рецепти без "хімії"

Як правило, аґрус – це одна з перших культур, що почне розпускатися у вас на городі. Тож потрібно не проґавити момент, коли його потрібно обрізати, пересадити, підгодувати та обприскати.

Чимало городників і садівників намагаються уникати надмірного використання "хімії", і недарма. Та ви можете скористатися більш природними засобами для того, щоб захистити кущі аґрусу від шкідників та хвороб.

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Чи потрібно обрізати аґрус навесні

Обрізати цей кущ потрібно – так само, як і смородину чи малину. І весняну обрізку потрібно обов'язково проводити ще до розпускання бруньок.

Під час обрізання потрібно видалити:

пагони, які пошкодив мороз та шкідники;

пагони, що загущують кущ;

прикореневу паросль.

Якщо ж ваші кущі молоді, то пагони на них потрібно підрізати, і залишити на них всього по 5 бруньок. А ось на 2 – 3-річних кущах городники зазвичай залишають тільки 4 – 5 найсильніших гілок, а усі інші зрізають. На старших кущах ви можете залишити від 10 до 12 пагонів різного віку.

Чим підживлювати навесні смородину та аґрус

Найкращим варіантом для підживлення кущів аґрусу навесні буде органіка. Для цього ви можете використати або деревний попіл, або ж картопляні очистки. Для цього вам потрібно взяти літрову банку лушпиння та залити її 2 літрами окропу.

Залиште цю суміш настоятися пару годин, а потім полийте настоєм кущі.

Чим потрібно обробляти аґрус

Аґрус, як і смородину, можна обробити і без використання хімії. Роблять це також навесні, ще до того, як вперше розпускаються бруньки. Для цього ви можете використати декілька перевірених рецептів.

Настій попелу

Він допомагає проти борошнистої роси, вогнівки. Для того, щоб його приготувати, вам потрібно взяти приблизно 400 грамів попелу та залити його відром води і дати настоятися протягом двох діб. Після цього додайте у суміш 50 грамів господарського мила для клейкості та обприскайте сумішшю кущі.

Настій сухої гірчиці

Таки засіб варто використовувати, якщо хочете захистити кущі від пильщика, скляниці, вогнівки та інших шкідників. Для цього 200 грамів сухої гірчиці потрібно залити 10 літрами води, і після цього настояти дві доби. Цей настій розбавляють водою у пропорції 1:5 та також додають мило – по 50 грамів на кожні 10 літрів.

Настій лушпиння цибулі

Цибуля може стати найкращим засобом від попелиці для ваших кущів. Для того, щоб приготувати засіб, вам потрібно залити відром води приблизно 200 грамів лушпиння цибулі і дати настоятися 12 годин. Після цього процідіть відвар та обприскайте ним рослини. Робити це радять ввечері.