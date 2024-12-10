Забудьте про поліроль: чим витирати меблі, щоб не осідала пилюка

Регулярне прибирання є трудомістким процесом, та для того, щоб не витирати пилюку кожного дня, можна вдатися до цікавого лайфхаку, який не лише допоможе позбутися від неї, але й подарує оселі гарний запах.

У домашніх умовах можна приготувати засіб від пилу з підручних інгредієнтів, пише 24 Канал. Уникнути пилюки повністю фактично неможливо, однак можна зробити одну маніпуляцію, яка мінімізує його на меблях.

Читайте також Наскільки часто потрібно змінювати губку для посуду: частіше, ніж ви думали

Засіб проти пилюки в домашніх умовах

Візьміть тазик з водою та налийте в нього звичайний кондиціонер для білизни. Розчиніть у воді та за допомогою руки розмішайте, щоб добре розвести засіб. Меблі треба протирати ганчіркою з мікрофібри. Добре вмочіть її у воду й викрутіть, щоб вона була вологою, а не мокрою.

Цей метод призведе до того, що пилюка не буде осідати на меблі, а по всьому будинку буде приємний аромат, який буде триматися дуже довго.

Гарний аромат також надає вода з ефірною олією. У 0,5 літра води треба додати кілька крапель лавандової чи рожевої олії. Ці засоби дадуть ніжний аромат та свіжість всій поверхні.



Витирати пилюку можна домашніми засобами / Фото Pexels

Щоб у домі добре пахнуло, можна використовувати спеціальні ароматичні саше, які варто ставити в гардеробну.

Окрім того, є ще один спосіб вберегти меблі від осідання пилюки. Потрібно взяти гліцерин, капнути кілька крапель на поверхню й розтерти ганчіркою по поверхні. Гліцерин створює захисний шар, завдяки якому пил вже не збирається так інтенсивно.

Пилюку треба протирати мікрофібровими ганчірками через те, що вони краще притягують дрібні частинки бруду за рахунок електростатичних властивостей. А от пір’яні мітелочки чи ганчірки зі звичайної тканини є неефективними, оскільки просто перекидають пилюку на інше місце.

Прибирання варто починати з верхніх поверхонь й просуватися до низу, щоб пил не осідав на очищені меблі. Після прибирання ганчірки треба прати або змінювати. Ми звикли використовувати спеціальні засоби проти пилюки, втім в більшості випадків достатньо простої чистої води чи зволоженої ганчірки.