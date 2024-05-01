Чистий четвер 2024: як і коли правильно купатися в цей день

Під час Страсного тижня, що передує святкуванню Великодня, Чистий четвер має особливе значення як день очищення душі й тіла. З цим днем пов'язані різноманітні обряди та народні традиції. Зокрема, для вірян важливо дотримуватися певних рекомендацій щодо купання.

Цьогоріч Чистий четвер припадає на 2 травня. Вважається, що у цей день вода благословляється Небесами і має силу очищати людей не тільки від гріхів, але й від неприємностей. Поради щодо часу і способу купання в Чистий четвер – далі в матеріалі.

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Як і коли правильно купатися в Чистий четвер

Згідно з традицією, у цей день потрібно завершити банні процедури до сходу сонця, щоб зарядити енергією як тіло, так і душу.

Крім того, прокинувшись у Чистий четвер, заведено вмиватися срібною монетою або ложкою – вважається, що ця практика зміцнює здоров'я і покращує зовнішній вигляд. Хворі можуть використовувати для цього позичене у сусідів срібло.

Під час купання в цей день рекомендується читати молитву, звертаючись до Божої Матері, Ісуса Христа та свого ангела-охоронця.



Правила купання у Чистий четвер / Фото з Canva