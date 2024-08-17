Що робити, коли в холодильнику замерзають продукти: ось як це виправити

17 серпня 2024, 14:39
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Автор: Марина Блохіна

Джерело:

"Сервіс Холод"

Звісно, холодильник і призначений для того, щоб зберігати їжу у холоді, проте іноді він працює аж надто добре. В таких випадках на задній стінці намерзає лід, а продукти псуються.

В домівках холодильник тримають для того, щоб дбайливо зберігати усі придбані продукти у потрібній температурі. І це значить, що їжа не повинна леденіти у будь-якому відсіку. Якщо ж це відбувається – це свідчить про поломку у техніці. 

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Які є причини замерзання холодильника

Отож, можна виділити кілька основних причин, через які доводиться зіштовхуватися із надто низькими температурами у побутовій техніці:

  • неправильно встановлений температурний режим;
  • зношений ущільнювач;
  • пошкоджений термодатчик або ж терморегулятор;
  • засмічена дренажна труба;
  • вийшла з ладу плата управління;
  • відбулося залягання перепускного клапана. 

І зараз спробуємо розібратися по черзі з кожною з цих проблем та з'ясувати, як їх можна виправити. 

Неправильний режим

Стандартні установки охолодження мають бути такі – 4 – 6 градусів. У механічних холодильників перемикач можна знайти приблизно на середині шкали. Коли ви обираєте вище охолодження, це призведе до того, що компресор буде швидко зношуватися, а продукти перемерзатимуть. 

Знос ущільнювальної гумки

Ущільнювач розташований на дверцятах холодильника, і він міг або лопнути, або припинити міцно прилягати. Це призводить до того, що тепле повітря проникає всередину, погіршується герметичність. 

І ваш прилад для того, щоб компенсувати температуру, починає працювати із подвійною силою. Так у холодильнику накопичується вода, яка перетворюється на лід. Ущільнювач потрібно замінити. 


Холодильник може зламатися / Фото Pexels

Витік холодоагенту

Якщо у контурі холодильника виникли мікротріщини, з них може витікати фреон – газ, що відповідає за охолодження продуктів. І тоді холодильник починає працювати не так, як слід – занадто морозить та не вимикається вчасно. 

Досвідчений майстер може знайти витік та ліквідувати тріщину. 

Вихід з ладу терморегулятора

Це – ще одна проблема, з якою не вдасться впоратися самостійно. І при такій поломці холодильник буде надмірно морозити, але жодних інших несправностей ви не побачите.  

Поломка плати

Збій електроніки вплине і на функціонування датчиків та термостат. Це призведе до того, що дані будуть передаватися некоректно, а компресор почне працювати у посиленому режимі, або ж навпаки припинить виробляти холод. 

Дістатися до перепускного клапана дуже складно, тож не намагайтеся відремонтувати таку складну побутову техніку самостійно. 