Чому не можна стукати по столу: майже всі робили цю помилку

Можливо, вам доводилося чути про те, що іноді потрібно "постукати по дереву", аби сказане не збулося. Ось тільки стукати по столу ніколи не можна – і на це є не одна причина.

Стіл – це центральний елемент кухні, і предки ставилися до нього з великою повагою, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". Саме за столом збиралася уся родина, і тому існувала низка заборон щодо того, що ж не можна робити з ним.

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Чому не можна стукати по столу?

Раніше існувало повір'я, що стукання по столу може привернути негаразди в дім. До того ж стукати по столу не можна було не тільки руками, але й виделками, ножами, ключами та чашками.

Вірили, що цей звук начебто може притягнути нечисту силу в дім, і тоді вона залишиться у ньому й буде спричиняти чимало неприємностей. Інше пояснення було таким: стукання по столу, мовляв, може розізлити домовика, і він більше не допомагатиме господарям дому; навпаки, почне шкодити їм та влаштовувати дрібні капості.



По столу не можна стукати / Фото Pexels

Що ще не можна робити за столом?

Стукання по столу – це далеко не єдина заборона, якої намагалися дотримуватися предки. Езотерики попереджають, що ніколи не можна ставити на стіл сумку – це начебто притягує бідність та скандали у дім. Накликати злидні та біди можуть також ключі, покладені на обідній стіл, а також пусті пляшки.

До речі, раніше ми вже розповідали, які речі притягують в дім хвороби – від них краще позбутися вже прямо зараз.

Не можна також об стіл розбивати яйця – ця поширена звичка, хоч і видається зручною, насправді може притягнути до вас фінансові складнощі, а також "розбити" щасливу долю.

Якщо ви вже збираєтеся йти спати, обов'язково перевірте, чи ви прибрали перед цим стіл – залишений на ньому брудний та пустий посуд може віщувати хвороби членів родини. А найбільш небезпечним є ніж – якщо залишити його на столі, це може притягнути в життя людини сварки, хвороби та чимало інших неприємностей.