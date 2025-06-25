Чому не можна стукати по столу: майже всі робили цю помилку
- Стукання по столу вважалося, що може притягнути негаразди або нечисту силу в дім, а також розлютити домовика.
- Не рекомендується ставити на стіл сумки, ключі, розбивати яйця, залишати брудний посуд або ніж, оскільки це може накликати бідність, сварки або хвороби.
Можливо, вам доводилося чути про те, що іноді потрібно "постукати по дереву", аби сказане не збулося. Ось тільки стукати по столу ніколи не можна – і на це є не одна причина.
Стіл – це центральний елемент кухні, і предки ставилися до нього з великою повагою, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". Саме за столом збиралася уся родина, і тому існувала низка заборон щодо того, що ж не можна робити з ним.
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Чому не можна стукати по столу?
Раніше існувало повір'я, що стукання по столу може привернути негаразди в дім. До того ж стукати по столу не можна було не тільки руками, але й виделками, ножами, ключами та чашками.
Вірили, що цей звук начебто може притягнути нечисту силу в дім, і тоді вона залишиться у ньому й буде спричиняти чимало неприємностей. Інше пояснення було таким: стукання по столу, мовляв, може розізлити домовика, і він більше не допомагатиме господарям дому; навпаки, почне шкодити їм та влаштовувати дрібні капості.
По столу не можна стукати / Фото Pexels
Що ще не можна робити за столом?
Стукання по столу – це далеко не єдина заборона, якої намагалися дотримуватися предки. Езотерики попереджають, що ніколи не можна ставити на стіл сумку – це начебто притягує бідність та скандали у дім. Накликати злидні та біди можуть також ключі, покладені на обідній стіл, а також пусті пляшки.
До речі, раніше ми вже розповідали, які речі притягують в дім хвороби – від них краще позбутися вже прямо зараз.
Не можна також об стіл розбивати яйця – ця поширена звичка, хоч і видається зручною, насправді може притягнути до вас фінансові складнощі, а також "розбити" щасливу долю.
Якщо ви вже збираєтеся йти спати, обов'язково перевірте, чи ви прибрали перед цим стіл – залишений на ньому брудний та пустий посуд може віщувати хвороби членів родини. А найбільш небезпечним є ніж – якщо залишити його на столі, це може притягнути в життя людини сварки, хвороби та чимало інших неприємностей.