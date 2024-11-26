Чому не можна вбивати павуків: важлива прикмета, про яку знають одиниці

Павуків, певно, можна побачити практично в кожному будинку. Навіть якщо ви їх не помічаєте, це зовсім не означає, що членистоногого у квартирі точно немає.

Павуки – це істоти, з якими пов'язано чимало і легенд, і прикмет, повідомляє 24 Канал. І про одну з них ви точно чули – начебто павуків нізащо не можна вбивати. Але чому, знають далеко не всі.

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Чому не можна вбивати павуків

Існує біблійна легенда, пов'язана з павуками. Вона розповідає про те, як павук врятував Марію та Йосипа від солдатів царя Ірода. І коли вони тікали від переслідування, зупинилися на ніч у печері. На ранок туди наближалися солдати, але павук, що жив у печері, сплів павутину на вході.

Коли солдати побачили її, подумали, що ніхто не міг пройти повз, не порвавши її. Тож вони не заходили у печеру, а пішли далі. Тож вважається, що якщо віруючий християнин вб'є павука, то це гріх, який згодом доведеться відмолювати.

Існує прикмета і про те, що загибель павука від рук людини може відвернути від неї удачу, особисте щастя та благополуччя, а також поставити під загрозу злиднів та хвороб.



Павуків не варто вбивати / Фото Pexels

Якщо вбити павука вранці, це начебто веде до проблем у сім'ї, а його смерть ввечері віщує погіршення матеріального становища. Випадкове вбивство павука може загрожувати чутками, плітками та дрібними неприємностями. А скасувати дію прикмети можна тільки у випадку, якщо дбайливо винести павука за поріг вашого дому.

А якщо вбити цю тварину капцем чи згорнутою газетою – можна пропустити якісь важливі новини. За прикметою людина, яка вбила павука, відмовляється від інформації, що може змінити її життя на краще.

Існує також і стародавнє повір'я про те, що павутина павука може притягувати до дому радість та щастя, а чимало людей вірять, що павуки у домі не пропускають в житло негатив та злих духів.