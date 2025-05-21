Амариліс зацвіте вже за лічені дні: ось елементарний спосіб його "розбудити"

Амариліс – це красива кімнатна рослина, що може додати яскравих барв у будь-яку кімнату. Втім, іноді трапляється так, що протягом тривалого часу рослина відмовляється цвісти.

В будь-яку пору року хочеться, аби на підвіконні буяли квіти та наповнювали пахощами квартиру, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Яскрава клумба". Втім, якщо амариліс дуже довго не цвіте, причиною можуть бути деякі помилки у догляді.

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Чому амариліс не цвіте?

Почати варто з того, що гіпеаструми досить добре ростуть у кімнатних умовах – і зазвичай навіть у квітникарів-аматорів немає проблем з тим, аби отримати пишне цвітіння.

До речі, раніше ми вже ділилися способом, як змусити герань швидко цвісти – для цього потрібне тільки одне елементарне підживлення.

Для того, аби рослина добре росла, варто дотримуватися тільки кількох базових правил догляду – адже в рослини є власний вегетативний, тобто життєвий цикл, і що ближчими домашні умови будуть до природних, то краще він цвістиме.



Амариліс потребує правильного догляду / Фото Pexels

Ось кілька причин, чому амариліс може припинити цвісти: