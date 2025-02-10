Одяг після прання смердить: чому це відбувається та як виправити

Дуже неприємно дістати одяг після прання та виявити, що він пахне не краще, ніж коли ви складали його в барабан. Але не всі знають, чому це відбувається.

Зазвичай основна причина неприємного запаху в одягу, що був щойно випраний – це брудний барабан, що містить бактерії та сморід, і все це потім передається і на одяг, повідомляє 24 Канал. Та є ще кілька інших причин. На щастя, з усіма з них можна легко розібратися.

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Чому речі неприємно пахнуть після прання?

Перше, що потрібно зробити, коли ви помітили неприємний запах на випраній білизні – це перевірити чистоту барабана. Дуже часто джерелом неприємного запаху стають цвілеві грибки та бактерії, що починають розмножуватися всередині нього.

Пам'ятайте, що раз на місяць потрібно запускати цикл прання з пустою пральною машиною – аби очистити барабан та прибрати з нього плісняву. Але це не єдина причина неприємного запаху – також він може з'являтися, якщо під час одного прання ви завантажуєте надто багато одягу.



Одяг може мати неприємний запах після прання / Фото Pexels

Якщо барабан переповнений, мийний засіб може погано розподілитися і не вимитися до кінця – а після прання це призведе до неприємного запаху. Окрім того, дуже важливо звертати увагу і на режим, що ви обираєте для прання – якщо ви звикли вмикати швидкий режим, думаючи, що цього цілком достатньо, варто відмовитися від цієї звички.

Рано чи пізно під час прання ви відчуєте, що речі втрачають свіжість та починають неприємно пахнути. Зважайте також і на те, що постійне використання швидкого режиму прання сильно зношує барабан, тож зловживати ним точно не варто.

Ось ще кілька причин, які можуть призвести до неприємного запаху білизни:

Ви перете на низьких температурах. У такому випадку порошок чи мийний засіб не можуть подіяти як слід, і запахи залишаються на одязі, тож він не може повністю очиститися.

Ви неправильно підбираєте порошок. Також проблемою може стати велике дозування – адже у такому випадку утворюється багато піни, що осідає у важкодоступних місцях. Це, своєю чергою, призводить до появи цвілі.

Засмічення в зливному шлангу та каналізаційній трубі – через це теж можуть поширюватися бактерії та цвіль.

Ви не вийняли одяг з машинки відразу ж після прання.

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Як уникнути неприємного запаху на білизні?

Окрім того, щоб правильно експлуатувати машинку та не перенавантажувати її, фахівці радять під час прання додавати до нього столову ложку соди. Так ви не тільки усунете усі неприємні запахи, але й зможете пом'якшити воду. А це приведе до того, що на стінках барабана не буде утворюватися вапняний наліт, що також може спричинити запах і появу плям.

Якщо ви перете за дуже високої температури, можна до соди додати також чашку оцту – він продезінфікує речі та прибере запахи.