5 причин, чому пилосос почав працювати гірше: про них знають одиниці

Пилосос – це дуже корисний прилад у домі, і він може суттєво скоротити час прибирання. Ось тільки кілька помилок у догляді можуть призвести до того, що він зламається швидше, ніж ви уявляєте.

Чимало людей кожного дня потрохи руйнують свої дорогі пилососи та навіть не підозрюють про це. І якщо ви хочете уникнути цього та переконатися, що з вашим пилососом все буде гаразд, ви маєте за будь-яку ціну уникати кількох поширених помилок, пише Real Simple.

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Ви використовуєте його для прибирання порошків

Якщо ви випадково розсипали сіль, соду чи цукор, вашим першим інстинктом може бути ввімкнення пилососа в розетку. Але це стало б великою помилкою, адже це може просто зламати увесь прилад.

Преш за все, порошок з, наприклад, соди, дуже дрібний, і він може забити фільтр та інші частини приладу. По-друге, деякі порошки насправді можуть пошкодити фільтри, тож краще у таких випадках скористатися мітлою.

Ви вмикаєте його на вологій підлозі

Якщо щось пролилося, і ви хочете використати пилосос, аби прибрати забруднення – подумайте ще раз. Така дія може призвести до того, що вам набагато швидше доведеться купувати новий прилад.

Натомість краще використати ганчірку і почекати, поки підлога просохне, а вже тоді братися за пилосос.

Ви повністю замінили віник пилососом

Звісно ж, пилосос набагато зручніший і швидший, ніж ручне прибирання, але замінити ним повністю віник все ж неможливо. Перш за все, не можна допускати, аби всередину приладу потрапляли великі предмети: монети, шматки паперу, обгортки, пластик тощо.

Для всього цього потрібно користуватися мітлою, а в іншому випадку пилосос може зламатися набагато швидше, ніж ви цього очікуєте.



Пилосос потребує догляду / Фото Pexels

Ви не миєте і не замінюєте фільтри

Будьте чесними з собою – коли востаннє ви чистили фільтр свого пилососа? Можливо, саме в цьому й полягає причина, чому він останнім часом працює не так добре, як раніше. Якщо ви хочете зберегти всмоктувальну силу пилососа, потрібно подбати про те, щоб всередині прилад був також чистий та без бруду.

Ви не видаляєте волосся з щітки

На щітці пилососа точно накопичується волосся – і після кожного прибирання його потрібно видаляти та відправляти його до смітника. Але якщо цього не робити, це може призвести до того, що пилосос працюватиме набагато гірше.