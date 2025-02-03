Ці 4 поширені помилки призводять до випадіння вій: уникнути їх дуже просто

Як і з волоссям на голові, випадіння вій – це абсолютно нормальний процес. Проблеми виникають тоді, коли ви помічаєте, що їх випадає аж надто багато.

До випадіння вій може призвести чимало різноманітних факторів – і спосіб життя, і шкідливі звички, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Але є і кілька дрібничок, на які ви, певно, не звертали уваги – а вони також спричиняють проблему.

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Яке випадіння вій є нормальним?

Якщо ви втрачаєте щодня кілька вій, перейматися немає причини – це абсолютно нормально, адже вії розвиваються за природним циклом, остання частина якого – випадіння.

В середньому вважається типовим втрачати від однієї до п'яти вій на день. Але якщо ви помічаєте втрату більшої кількості, або з'явилися помітні прогалини чи витончення лінії вій, варто розібратися з причинами, чому це відбувається.

Агресивне зняття макіяжу

Чимало людей сильно труть область навколо очей, коли змиває макіяж наприкінці дня. Це може суттєво травмувати фолікули вій та призвести до їхнього передчасного випадіння. Замість цього краще використовувати ніжний засіб для зняття макіяжу з очей на масляній або міцелярній основі та дати йому побути на закритих очах хвилину.

Це допоможе розчинити макіяж без додаткового тертя, і так ваші вії точно не постраждають.

Погана гігієна

Це – ще одна дуже поширена причина випадання вій. Запалення повік може призвести до закупорки сальних залоз, запалення повік і, як наслідок, до випадіння вій.

Дуже часто запалення, що називається блефарит, супроводжується набряком, почервонінням та появою кірки. М'яке очищення та відмова від макіяжу допоможуть, якщо ви відчуваєте такі проблеми.



Погане чищення лиця може призвести до випадіння вій / Фото Pexels

Нарощування та штучні вії

Накладні та нарощені вії можуть спричинити надмірне випадіння вій, особливо у випадках, якщо ви використовуєте жорсткий клей, або ж вії дуже важкі.

Якщо ви нарощуєте вії, дуже важливо робити перерви, аби дати вашим справжнім віям час на відновлення. Також завжди дотримуйтеся інструкцій на етикетці для належного видалення.

Гормональні зміни

Гормональні зміни – як-от ті, що можуть відбуватися під час вагітності, менопаузи чи дисбалансу щитоподібної залози, можуть порушити природний цикл росту вій. Ці коливання можуть призвести до того, що волосяні фолікули передчасно перейдуть у фазу спокою, повідомляє дерматологиня Мона Фод.