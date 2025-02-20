Ніколи не ставте дзеркало у спальні навпроти ліжка: відповідь знають одиниці

У багатьох людей у спальні стоїть дзеркало, однак від нього краще відмовитися й поставити в іншу кімнату. Останнім часом більшість людей звертають увагу на фен-шуй – даоське вчення про гармонію та баланс енергій у просторі. Одним з правил фен-шуй є заборона на розміщення дзеркала у спальні.

Більшість з нас не надає цьому значення, а дарма, пише 24 Канал. Зараз дуже популярними є дзеркальні шафи-купе й великі дзеркала, які створюють чудовий дизайн, однак у спальні краще все ж таки тримати шафи без дзеркала і цьому є пояснення.

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Чому не можна вішати дзеркало у спальні

Не можна вішати дзеркало у спальні навпроти ліжка, оскільки спляча людина ніколи не повинна відбиватися в ньому. Це може погано позначитися на фізичному та духовному здоров’ї.

За повір’ям, зі сплячої людини дзеркало може витягнути багато життєвих сил, згодом ця людина може впасти у депресію. Також може змінитися її емоційний стан, який може призвести до агресії та конфліктів з близькими людьми.

Є прикмета, що якщо у дзеркалі уві сні відображається подружжя, то енергетика предмета відніме в них любов та взаєморозуміння. Також сни навпроти дзеркала можуть призвести до зрад.



Дзеркало у спальні ставити не можна / Фото Pexels

Також деякі люди можуть відчути занепокоєння, коли бачать своє відображення вночі, а це може призвести до безсоння й інших проблем зі сном.

Уявлення про те, що не можна спати перед дзеркалом надійшло з фен-шуй. Це стародавнє китайське мистецтво передбачає організацію будинку й предметів життєвого простору таким чином, щоб краще збалансувати життя. Саме тому більшість людей дотримуються правил фен-шую, щоб не пошкодити своє біополе.

Оптимальним місцем для розміщення дзеркала може стати вітальня чи гардеробна. Таким чином ви забезпечите в спальні комфортну та гармонійну атмосферу, яка сприятиме вашому відпочинку й добробуту.