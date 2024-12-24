Сміття на Святу Вечерю ніколи не можна виносити з дому: це призведе до біди

Ті, хто вірять у прикмети знають, що сміття не варто виносити ввечері, бо інакше можна накликати у своє життя негаразди. Втім, з покоління в покоління передається заборона на виніс сміття саме у Святвечір. Ще наші бабусі казали, що разом зі сміттям з дому можна винести родинне щастя.

Різдво вважається одним із найголовніших свят, тому святкові зимові дні обросли безліччю прикмет, пише 24 Канал.

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Чому не можна виносити сміття на Святу Вечерю

Свята Вечеря збирає за одним столом всю родину, тому не виносьте сміття, щоб не привернути в життя погані події. Астрологи кажуть, що ті, хто виносять сміття на Святвечір викидають з оселі добробут та щастя.

За стародавніми повір’ями, у темний час доби шастають люди, які хочуть комусь нашкодити. Тому виніс сміття може загрожувати неприємностям у вигляді сварок та конфліктів в сім’ї. Окрім того, можуть виникнути проблеми у спілкуванні зі співробітниками, керівництвом та навіть друзями.



Сміття не можна виносити ввечері на Святвечір / Фото Pexels

Та якщо відійти від прикмет та подивитись на цю заборону згідно з фен-шую, то фахівці кажуть, що такою дією можна позбавити себе фінансів та везіння. Після заходу сонця з дому можна винести достаток та добробут, тому все ж таки краще дочекатися іншого дня. Після Святвечора йде Різдво, а в це велике свято теж не рекомендовано виносити сміття з дому.

До Святвечора оселя повинна бути повністю прибраною, і тому сміття слід викидати заздалегідь, щоб у святковий день ніщо не порушувало спокою родини.