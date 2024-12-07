5 заборонених місць для ялинки: ніколи не ставте її там вдома

Ялинка з прикрасами – це важливий атрибут зимових свят, але потрібно з увагою поставитися до місця, яке ви обираєте для вічнозеленого дерева.

Аби наступний рік приніс вам тільки удачу та радість, потрібно вже зараз розібратися з місцем, де поставити ялинку, повідомляє 24 Канал. Головне – уникайте кількох небезпечних локацій з поганою енергетикою.

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Західна та північно-західна частина дому

Вважається, що цей сектор дому чи квартири буде найбільш несприятливим для новорічної ялинки. Зважайте також на те, що якщо ялинку ніяк не виходить поставити у сприятливому місці, тоді намагайтеся не вмикати гірлянди та натомість використовуйте прикраси у кольорах металу та води: срібний, білий, золотий, жовтий та синій.

У проходах і біля дверей

Якщо поставити ялинку у вузькому коридорі чи біля дверей, це точно досить швидко створить незручності для пересування. Можна випадково зачепити дерево, а це може призвести і до падіння прикрас, і до поломки гілок самого дерева.

Особливо небезпечно це під час надзвичайних ситуацій, коли потрібний швидкий доступ до виходу.



Ялинку не варто ставити в проході / Фото Unsplash

Біля джерел тепла

Розташовувати ялинку біля батареї, обігрівача чи каміна – не найкраща ідея, адже так ви створюєте у себе вдома ризик займання. Висока температура може пересушити гілки та голки дерева, і це збільшить ймовірність їхнього загоряння.

Вогні ж гірлянд в поєднанні з теплом також можуть перегрітися та спричинити пожежу.

Біля вікон та протягів

Поставити ялинку біля вікна може здаватися вдалою ідеєю, та це може вплинути на те, наскільки довго вона стоятиме у вас вдома. Холодне повітря та протяги можуть призвести до засихання дерева, осипання гілок та втрати його декоративного вигляду. Окрім того, таке розташування заважатиме вам відкривати вікна, а це ускладнить провітрювання приміщення.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

На нестабільних поверхнях

Особливо потрібно зважати на ковзкі килимки, а також на нестійкі меблі – як-от журнальні столики тощо. Зважайте, що якщо ялинка впаде, це призведе до поломки ялинкових прикрас, або ж навіть травм.