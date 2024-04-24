Величний та таємничий: небанальні місця Львова, які хоч раз треба побачити кожному

Львів – чудове місто для прогулянок старовинними вуличками та цікавими локаціями. Саме цим він роками підкорює туристів і навіть містян.

Місто Лева й справді може похизуватися оригінальними місцями для прогулянок, повідомляють Поради 24. Куди можна піти у Львові, читайте далі.

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Площа Ринок

Площа Ринок – традиційна львівська пам'ятка, яку не може оминути жоден турист. Від неї відходять наймальовничіші старовинні вулички, на яких можна знайти затишні кав'ярні, ресторанчики та сувенірні магазини.

У серці площі стоїть Ратуша – чудова архітектурна пам'ятка. Варто зауважити, що Львівська ратуша – найвища в Україні. Висота будівлі становить 65 метрів, тому з її оглядового майданчика видно навіть околиці Львова.



Вид з Львівської ратуші ввечері / Фото 032.ua

Італійський дворик

На Площі Ринок, 6, розташований один із шедеврів архітектури – Італійський дворик. Це місце потрібно відвідати у Львові чи не найпершим. Дворик, якому виповнилося вже понад 400 років розміщений у Палаці Корнякта. Він досі дивує своєю оздобою.

В Італійському дворику є кафе, де можна випити кави, насолодитися тишею після гамірної площі Ринок, а також зробити чудові фото – історичне місце стане ідеальним тлом для вдалої світлини.



Італійський дворик вражає красою / Фото Shutterstock

Вірменський квартал

Ще у XII столітті вулиці Львова стали прихистком для вірменської спільноти. Визначні пам'ятки вірменів у центрі міста можна побачити на вулиці Вірменській. Цей квартал – один з найстаріших. Він розташований поряд із Площею Ринок та проспектом Свободи.

Зокрема, там розташований Вірменський собор – одна з найдавніших історичних пам'яток Львова. За радянських часів тут було сховище, а тепер це храм для вірян Вірменської апостольської церкви.



Вірменську церкву точно варто побачити / Фото "То є Львів"

Палац Потоцьких

Палац Потоцьких, що на вулиці Коперника, 15, – ще одне історичне місце Львова, яке стало окрасою туристичного обличчя міста.

В ошатній будівлі розташовані музей та реєстраційний центр – там можна відсвяткувати весілля та насолодитися живописом і скульптурами.



Палац Потоцьких має чарівний вигляд / Фото "Львівський портал"

Меморіал Героїв Небесної Сотні

Не так давно Львів отримав ще одну історичну пам'ятку – Меморіал Героїв Небесної Сотні, який створили на честь загиблих під час Революції Гідності у 2014 році.

Тут можна про них згадати, прогулятися затишним сквером та помилуватися видом центру Львова з оглядового майданчика.



На Меморіалі можна вшанувати пам'ять Героїв Небесної Сотні / Фото Христини Процак

Історичні пам'ятники: на що подивитися у Львові

Львівські вулиці також прикрашає низка пам'ятників. Зокрема, у центрі розміщені:

пам'ятник Данилу Галицькому, засновнику міста;

монумент на честь Тараса Шевченка на проспекті Свободи;

пам'ятник Пабло Пікассо, видатному митцю;

статуя на честь Франца Ксавера Моцарта, яка викликала багато дискусій та привернула увагу туристів;

пам'ятник рюкзаку на честь усіх подорожувальників;

монумент Юрію Кульчицькому, який привіз каву до Львова.

Звичайно, це далеко не всі цікаві місця, які можна відвідати у Львові, адже це старе місто просто переповнене цікавинками. Тому не бійтеся поблукати вулицями та обов'язково дивитися вгору – навіть на фасадах можна відшукати справжні скарби.