Одне ідеальне місце для орхідеї: тут вона буде цвісти безперервно

Орхідея – це улюблена рослина багатьох людей, та водночас вирощувати її наважуються далеко не всі. Вважається, що орхідеї дуже вибагливі у догляді, і цвітуть вони далеко не у всіх.

Для того, аби орхідея часто та рясно цвіла, потрібно забезпечити їй ідеальні умови, повідомляє 24 Канал. А почати можна з того, аби знайти для неї найкраще місце у вашій квартирі. Вже одне це може стимулювати тривале й неймовірно красиве цвітіння.

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Де поставити орхідею вдома?

Коли ви обираєте ідеальне місце для орхідеї, передусім потрібно поспостерігати за рухом сонячного світла, що потрапляє у вашу оселю з вікна. Якщо знайти для орхідеї ідеальну точку, вона стане постійною і неймовірною окрасою вашого дому.

Найбільш вдалий час для того, аби придбати орхідею – це весна, тож час відкинути сумніви, чи вийде у вас доглядати за цією екзотичною красунею. Всього кілька порад допоможуть вам стати експертом у догляді за орхідеями.

Найкраще розмістити рослину буде на південно-східному, західному чи південно-західному вікні – вже з середини березня сонце буде добре пригрівати, і в рослини почнеться період інтенсивного росту листя, корінців та квітконосів. Обмінні процеси навесні також прискорюються, і волога переробляється рослинами значно швидше, а також краще випаровується ґрунтом.



Орхідеї потрібно розмістити на правильному підвіконні / Фото Pexels

Це значить, що окрім ідеального місця на підвіконні потрібно подбати також і про полив. Проводьте його не менше, ніж двічі на тиждень. Також раз на два тижні потрібно орхідею і підживлювати. Раніше ми вже розповідали, яке ідеальне підживлення для орхідеї одразу ж стимулює її цвітіння.

А ось взимку положення орхідеї у квартирі потрібно змінити. Звісно, в приміщенні, де стоїть рослина, мають бути джерела опалення, але не у безпосередній близькості біля рослин, аби уникнути пересихання. Також варто слідкувати за тим, аби листя не загинуло від зіткнення з холодним склом вікна, а сама орхідея не опинилася на протязі.

Втім, все ще потрібно шукати локацію вдома, де буде максимальна кількість зимового сонячного світла – тут ідеальним вибором стануть південні вікна.

Що зробити, аби орхідея зацвіла?

Окрім правильного положення орхідеї, ви можете також використати один елементарний лайфхак, що змусить рослину швидко випустити нові квіти. Для цього потрібно протягом деякого часу поливати кімнатні рослини настоєм з бананової шкірки.

Спершу наріжте на шматочки бананову шкірку, а тоді замочіть її у теплій воді і залиште так на кілька годин. Тоді воду можна використовувати для підживлення й поливу орхідеї, який потрібно проводити кожні 10 днів.