Де поїхати відпочити в Україні у червні: найкращі місця для відпустки

Україна є найбільшою країною Європи, тож тут точно можна знайти для себе чимало місць для відпочинку. Якщо ви збираєтеся у відпустку, то ми розповімо вам про цікаві туристичні можливості, які не залишать байдужими навіть затятих мандрівників.

Розпочалось літо, а це означає, що час планувати відпустку чи цікаві вихідні, пишуть Поради 24. Пропонуємо обрати для себе туристичне місце, яке вразить активним дозвіллям та неймовірною природою.

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Підняття на Говерлу

Підйом на Говерлу – найвищу гору України, є захопливим маршрутом для туристів. Найпопулярнішим маршрутом на Говерлу є підйом з бази "Заросляк", яка розташована на території Карпатського національного природного парку. До бази можна доїхати автомобілем або автобусом з Івано-Франківська чи Ворохти.

Маршрут для старту від бази добре позначений і обладнаний для туристів. Загальна довжина маршруту близько 6 – 7 кілометрів в один бік. Час підйому займе від 3 до 5 годин залежно від вашої фізичної форми та умов.

Якщо ви новачок – відправляйтеся з гідом чи групою. Візьміть з собою у рюкзак вітрівку, оскільки на горі холодно та сильний вітер. Також не забудьте про воду й перекуси.



Влітку можна запланувати підйом на Говерлу / Фото Вікіпедія

Озеро Синевир

У Карпатах розташоване одне з найкрасивіших озер в Україні. До цієї локації щороку вирушають тисячі туристів. Гірські краєвиди й справді вражають. Озеро оточене густим лісом, тож стане чудовим місцем для піших прогулянок та красивих фото.

Поблизу озера є реабілітаційний центр з ведмедями, які постраждали від людської жорстокості або були врятовані з цирків та інших місць неволі.

У декількох десятках кілометрів від озера Синевир розташований водоспад Шипіт. Це один з найвідоміших водоспадів Карпат, який просто вражає своєю красою.

Каньйони

В Україні є три найкрасивіші каньйони – це Коростишівський, Богуславський та Буцький. Вони розташовані в Житомирській, Київській та Черкаській областях. Скеля, озеро та дерева з ялинками є ідеальним місцем для відпочинку. На каньйонах можна ловити рибу, влаштовувати пікніки, залишатись на ночівлю в наметах та просто добряче відпочити від міської метушні.



Буцький каньйон є неймовірно красивим / Фото Trip me dream

Бакота

Це місце є наймальовничішим в Україні. Його точно варто відвідати в літню пору, щоб відпочити та насолодитися природою. Бакота розташована на території Національного природного парку "Подільські Товтри".

Бакота – це велика затока, утворена внаслідок будівництва Дністровської ГЕС з кришталево чистою водою в оточені високих скель та лісів. Туристи зможуть побачити Бакотський скельний монастир є однією з найважливіших історичних пам'яток регіону. Він був заснований у 12 столітті та розташований на високій скелі над Дністром.

Окрім монастиря, у Бакоті є багато природних печер та гротів, які цікаві для дослідження. Деякі з них навіть доступні для туристів. Щоб провести активний відпочинок, можете взяти напрокат човен, каяк або катамаран і провести день на воді. Також там популярний дайвінг і підводне плавання.

Шацькі озера

Відправляйтеся на Шацькі озера у природний комплекс у Волинській області. Це місце є дуже популярним завдяки чистим водоймам та красивим ландшафтам. А ще на озерах є безліч можливостей для активного відпочинку. Найпопулярнішим є озеро Світязь, втім туристи також відпочивають на озері Пулемецьке та Люцимир.

На території можна зайнятися вітрильним спортом, катанням на човнах, катамаранах та каяках, а для любителів підводного плавання, озеро Світязь пропонує цікаві можливості для дайвінгу. А ще на Шацьких озерах можна ловити рибу і дозволено це робити в певних зонах.

У Шацькому національному парку є багато маршрутів для піших прогулянок і велопоїздок, що проходять через ліси, поля і вздовж озер. Також є багато зон для кемпінгу і пікніків з необхідними зручностями.