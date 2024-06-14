Де поїхати відпочити в Україні у червні: найкращі місця для відпустки
Україна є найбільшою країною Європи, тож тут точно можна знайти для себе чимало місць для відпочинку. Якщо ви збираєтеся у відпустку, то ми розповімо вам про цікаві туристичні можливості, які не залишать байдужими навіть затятих мандрівників.
Розпочалось літо, а це означає, що час планувати відпустку чи цікаві вихідні, пишуть Поради 24. Пропонуємо обрати для себе туристичне місце, яке вразить активним дозвіллям та неймовірною природою.
Читайте також Де погуляти в Трускавці: красиві місця, які здатні вразити
Підняття на Говерлу
Підйом на Говерлу – найвищу гору України, є захопливим маршрутом для туристів. Найпопулярнішим маршрутом на Говерлу є підйом з бази "Заросляк", яка розташована на території Карпатського національного природного парку. До бази можна доїхати автомобілем або автобусом з Івано-Франківська чи Ворохти.
Маршрут для старту від бази добре позначений і обладнаний для туристів. Загальна довжина маршруту близько 6 – 7 кілометрів в один бік. Час підйому займе від 3 до 5 годин залежно від вашої фізичної форми та умов.
Якщо ви новачок – відправляйтеся з гідом чи групою. Візьміть з собою у рюкзак вітрівку, оскільки на горі холодно та сильний вітер. Також не забудьте про воду й перекуси.
Влітку можна запланувати підйом на Говерлу / Фото Вікіпедія
Озеро Синевир
У Карпатах розташоване одне з найкрасивіших озер в Україні. До цієї локації щороку вирушають тисячі туристів. Гірські краєвиди й справді вражають. Озеро оточене густим лісом, тож стане чудовим місцем для піших прогулянок та красивих фото.
Поблизу озера є реабілітаційний центр з ведмедями, які постраждали від людської жорстокості або були врятовані з цирків та інших місць неволі.
У декількох десятках кілометрів від озера Синевир розташований водоспад Шипіт. Це один з найвідоміших водоспадів Карпат, який просто вражає своєю красою.
Каньйони
В Україні є три найкрасивіші каньйони – це Коростишівський, Богуславський та Буцький. Вони розташовані в Житомирській, Київській та Черкаській областях. Скеля, озеро та дерева з ялинками є ідеальним місцем для відпочинку. На каньйонах можна ловити рибу, влаштовувати пікніки, залишатись на ночівлю в наметах та просто добряче відпочити від міської метушні.
Буцький каньйон є неймовірно красивим / Фото Trip me dream
Бакота
Це місце є наймальовничішим в Україні. Його точно варто відвідати в літню пору, щоб відпочити та насолодитися природою. Бакота розташована на території Національного природного парку "Подільські Товтри".
Бакота – це велика затока, утворена внаслідок будівництва Дністровської ГЕС з кришталево чистою водою в оточені високих скель та лісів. Туристи зможуть побачити Бакотський скельний монастир є однією з найважливіших історичних пам'яток регіону. Він був заснований у 12 столітті та розташований на високій скелі над Дністром.
Окрім монастиря, у Бакоті є багато природних печер та гротів, які цікаві для дослідження. Деякі з них навіть доступні для туристів. Щоб провести активний відпочинок, можете взяти напрокат човен, каяк або катамаран і провести день на воді. Також там популярний дайвінг і підводне плавання.
Шацькі озера
Відправляйтеся на Шацькі озера у природний комплекс у Волинській області. Це місце є дуже популярним завдяки чистим водоймам та красивим ландшафтам. А ще на озерах є безліч можливостей для активного відпочинку. Найпопулярнішим є озеро Світязь, втім туристи також відпочивають на озері Пулемецьке та Люцимир.
На території можна зайнятися вітрильним спортом, катанням на човнах, катамаранах та каяках, а для любителів підводного плавання, озеро Світязь пропонує цікаві можливості для дайвінгу. А ще на Шацьких озерах можна ловити рибу і дозволено це робити в певних зонах.
У Шацькому національному парку є багато маршрутів для піших прогулянок і велопоїздок, що проходять через ліси, поля і вздовж озер. Також є багато зон для кемпінгу і пікніків з необхідними зручностями.