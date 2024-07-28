Подорожуємо Житомирщиною: 5 найцікавіших локацій, де має побувати кожен

Подорожі влітку – це чудовий спосіб провести вихідні. Та для того, щоб поїздка і справді запам'яталася, її потрібно як слід спланувати.

Виявляється, для того, аби побачити неймовірну архітектуру та старовинні замки, не потрібно далеко їхати. Тож Поради 24 підібрали перелік цікавих місць у Житомирській області, які ви можете відвідати на вихідних.

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Коростишівський каньйон

Певно, це одне з найпопулярніших місць для відпочинку у Житомирській області. Це – одне з найкрасивіших місць в усій Україні, і якщо ви хочете побачити неймовірні види та влаштувати пікнік на природі, кращого місця не знайти. Тут можна також вдосталь накупатися та навіть поплавати на сап-бордах.



Каньйон біля Житомира / Фото "Вандрівка"

Камінне село

Якщо вас цікавлять загадки, тоді ви захочете відвідати геологічний заказник, де є розсип великих кам'яних брил посеред лісу. Їхнє походження вкрай загадкове, і вчені досі не можуть його зрозуміти. Одна версія стверджує, що це залишки скель, що колись тут були, інші ж вірять, що брили приніс льодовик.

Острів любові в селі Старий Солотвин

Ось це – одна з найкращих локацій для романтичної фотосесії. І маленька хатинка на острові серед річки Коднянка, до якої веде тонкий дерев'яний мостик – це справжній магніт для туристів.

Острів був штучно створений ще у 1970 році, і тоді ж отримав назву "острів кохання". Розташований він за 35 кілометрів від Житомира.



Острів любові на Житомирщині / Фото "Мій Бердичів"

Дениші

Попри те, що Дениші – це крихітне село, воно щороку приваблює до себе певну кількість туристів, адже тут розташовано одразу кілька цікавих і мальовничих локацій. На березі річки розташовані руїни садиби підприємців Терещенків. А скелясті береги біля греблі приваблюють любителів скелелазіння.

Також неподалік, у селі Тригір'я, розташований монастир, і з його території відкриваються чудові краєвиди.

Замок Радомисль

1612 року монахи Києво-Печерської лаври побудували тут першу у Центральній Україні паперову фабрику. Будівля була реконструйована 1902 року, і після цього у ній влаштували млин. Та останню порцію борошна випустили 1989 року, і до 2000 року будівля була у неробочому стані, а територія стала занедбаною.

Згодом тут створили історико-культурний комплекс, де розташований єдиний у світі музей української домашньої ікони.