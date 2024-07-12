Ці 5 місць ви забуваєте прибирати у себе вдома: перевірте вже зараз

Коли ви заходите до кімнати, зазвичай помітити місця, які потрібно прибрати, досить просто. Втім, коли очевидні речі прибрані, чи ви не забуваєте про решту кімнати?

Прибирання – це неприємна частина рутини, яку більшість людей намагається закінчити якомога швидше. Втім, іноді це призводить до того, що частина місць пропускається взагалі, і то протягом досить тривалого часу.

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Стіни та плінтуси

Ви будете здивовані, та пил і бруд осідають не тільки на горизонтальних, але й на вертикальних поверхнях. І щойно ви піднімете жалюзі, ви відразу ж помітите, що стіни можуть бути на диво пухнастими.

Починайте з верхньої частини стіни та рухайтеся вниз з використанням ганчірки. Та на стінах зупинятися не варто, і особливу увагу потрібно приділити плінтусам, на яких може зосереджуватися основна частина бруду.

Верхні частини шаф, дверей, рамок

Коли ви прибираєте, знайдіть час для того, щоб також подивитися вгору. Ви будете здивовані, скільки бруду там ховається. І, на жаль, ми схильні ігнорувати те, що знаходиться поза межами нашого зору. І якщо ви будете регулярно очищати дверні рами, кухонні шафи тощо.

Повітряні фільтри та вентиляція

Якщо ви хочете, щоб у вашому домі завжди було чисто, потрібно дбати й про вентиляцію. Якщо вона вся запилюжена, це призведе до того, що повітря не буде циркулювати домом як слід.

Повітряні фільтри також час від часу потрібно перевіряти та замінювати.

Пилосос та засоби для чищення



Предмети для прибирання потрібно чистити / Фото Pexels

Навряд чи вам вдасться досягти хороших результатів у прибиранні, якщо ви користуєтеся брудними інструментами. Так ви будете тільки розносити бруд далі, тож придивіться уважно до того, наскільки насправді чисті ваші ганчірки?

Також замініть насадку на швабру, якщо це потрібно, та виперіть усе, чим ви користуєтеся для прибирання.

Кімнатні рослини

Як і на будь-яких інших поверхнях, на кімнатних рослинах досить швидко накопичується бруд та пил. І його час від часу потрібно протирати – незалежно від того, чи ваші рослини штучні, чи справжні.

А деякі рослини можна навіть перенести у ванну кімнату та швидко "скупати" під душем.