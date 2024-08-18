Де відпочити на вихідних в Івано-Франківській області: маловідомі місця, що захоплять дух

Івано-Франківщина – це край, який відомий природою, лісами та горами, а також надзвичайним карпатським колоритом. І якщо ви хочете зануритися у традиції та історію, краще місце годі й придумати.

Деякі місця Івано-Франківщини надзвичайно популярні та про них вже неодноразово чули туристи, а інші все ще залишаються маловідомими. Тож навіть якщо ви вже раніше відвідували область, це не значить, що там не залишилося нічого цікавого для вас. Поради 24 підготували добірку чудових місць.

Цікаво Ці 5 продуктів псуються найшвидше: ось як зберігати їх довше

Манявський водоспад

Цей водоспад – один з найвищих у Карпатах, гідрологічна пам'ятка природи, що має загальнодержавне значення. Окрім того, місцина оповита легендами та містичними історіями, а в давнину жителі називали його "шипот", або ж "шипіт" – через своєрідний шум від води.

Стікає вона в ущелині між гострими скелями, і деяким гірським породам тут більше, ніж 60 мільйонів років. Дістатися сюди можна залізницею від Івано-Франківська до станції Надвірна, а потім – до села Манява.

Садиба Кшечуновичів

Цей палац-садиба є пам'яткою культури у стилі неокласицизм. Споруду можна сміливо назвати однією з найкрасивіших у Івано-Франківській області. Колись тут навіть була бальна зала заввишки аж у два поверхи.

А перед садибою розкинувся ландшафтний парк з квітами, газонами та алеями, засадженими рожевими акаціями.

Палац Рей

Садиба також є пам'яткою культури національного значення. Споруджена будівля у стилі класицизму в другій половині 18 століття. Спершу там жив Юзеф Яблонський, а після його смерті власником замку став граф Станіслав Рей – нащадок древнього роду Потоцьких.



Палац Рей / Фото "Суспільне"

Коломия

Це невелике містечко, а все ж воно має багату та давню історію. І тут ви можете легко відпочити від міського шуму, надихнутися природою та зробити чимало фотографій гарної архітектури. Ось кілька основних локацій, які потрібно відвідати у Коломиї.