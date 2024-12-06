Для чого потрібно натирати яйця лимоном: дивовижний лайфхак

Додавання лимона до яєць під час варіння – це трюк, який використовує чимало людей. І він настільки корисний, що ви також неодмінно захочете його запам'ятати!

Варені яйця можуть бути потрібні для багатьох страв, але часто під час їхнього приготування можна зіштовхнутися з проблемою – вони погано чистяться та шкаралупа відпадає разом з частинами білка, повідомляє 24 Канал. На щастя, впоратися із цією проблемою досить просто.

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Для чого потрібно додавати лимон під час варіння яєць?

Лимони можуть бути корисними не тільки у чаї чи деяких десертах. Насправді ці фрукти відомі своєю універсальністю: ними можна і плями почистити, і одяг відбілити, і навіть з їхньою допомогою ідеально зварити яйця. Лимонний сік взаємодіє зі шкаралупою та може зменшити її міцність.

Це ж своєю чергою допомагає білку легше відділитися від шкаралупи. Все, що потрібно зробити – це кинути чверть лимона у воду, в якій ви будете варити яйця, і відтепер вони будуть завжди чиститися дуже просто.

Ця порада особливо корисна для людей, які готують багато яєць – особливо перед святами, коли потрібно нарізати чимало салатів.



Лимон можна додавати до яєць / Фото Pexels

Що можна додати у воду для кращого чищення яєць?

Втім, лимон – це не єдине, що можна додати у воду для того, щоб шкаралупа з яєць прямо "відлітала". Ви можете також використати лимонну кислоту – вона діятиме не гірше за лимон, або ж добре посолити воду перед тим, як класти туди яйця.

Окрім того, чимало фахівців стверджують, що корисною може бути сода. Її також потрібно розчинити у воді. Простежте, щоб вода покривала яйця на два пальці, а також не була надто гарячою – інакше ваші яйця можуть тріснути під час варіння через брак рідини чи високу температуру.