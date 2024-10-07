Навіщо ставити монетку в морозилку: неймовірний трюк, який визначає свіжість продуктів

Восени та взимку можливі відключення світла, які погано впливають на свіжість їжі не лише в холодильнику, але й в морозильній камері. Якщо ж ви часто не буваєте вдома або навіть поїдете у відпустку, то дізнатися свіжість продуктів можна завдяки геніальному лайфхака.

Навіть у морозильній камері продукти не захищені на всі 100% від бактерій, пише Express. Це означає, що якщо вони розморозяться при відключенні світла, то після того, як морозилка запрацює, вони заморозяться разом з продуктом.

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Навіщо ставити монетку в морозильну камеру

Якщо відключення світла в період того, як ми вдома ще можна контролювати, то під час тривалого відрядження чи відпустки процес того, чи постійно продукти були заморожені – контролювати важко.

Найчастіше у морозильній камері ми тримаємо м’ясо чи рибу. Якщо морозилка розморозиться, то продукти в ній почнуть псуватися, а бактерії – розмножуватися. Коли світло увімкнеться, то процес заморожування знову почне працювати. Для того, щоб дізнатися, чи продукти залишилися свіжими, варто скористатися лайфхаком від британців.

Вам знадобиться спеціальна ємність для заморожування кубиків льоду та дрібна монетка – 1, 2 чи 5 гривень. Наповніть ємності водою, заморозьте, а зверху поставте монету. Якщо монетка буде стояти горизонтально, то це означатиме, що морозилка працювала добре і їжа безпечна.



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Якщо ж вона похилилася, то це свідчитиме про те, що в певний момент морозильна камера була вимкнена, а лід почав танути, тож монетка провалилася у воду.