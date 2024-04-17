Казкова Долина нарцисів: коли розквітне найфотогенічніше місце Закарпаття – нюанси відвідування

Щорічно навесні на Закарпаття їдуть тисячі туристів. Усі вони хочуть помилуватися цвітінням унікальної Долини нарцисів.

Там тисячі квіток розпускаються одночасно, створюючи неймовірний білосніжний килим серед мальовничих Карпатських гір і дрімучих лісів, повідомляють Поради 24.

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Долина нарцисів зачаровує красою

Долина нарцисів – це заповідний масив, розташований в урочищі Кіреші, на схід від міста Хуст. З 1992 року вона перебуває у складі Карпатського біосферного заповідника, який входить до міжнародної мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО.

Масове цвітіння нарцисів, яке можна там побачити, – чи не єдине у світі, яке дійсно вражає своїми масштабами. У Долині нарцисів є особливий мікроклімат, гірські річки, термальні води, альпійські луки та праліси, в яких зустрічається чимало рідкісних тварин.

Всього на Долині зафіксували майже 500 видів різних рослин, які ростуть на території величиною понад 257 гектарів. Серед них 16 видів – це орхідеї, 15 – найрідкісніші види в Україні.



Масове цвітіння нарцисів – те, що треба побачити / Фото Unsplash

Високогірні дикі вузьколисті нарциси, які цвітуть у Долині, занесені в Червону книгу України. Вони ростуть на висоті 180 – 200 метрів над рівнем моря. Долина утворилася ще під час Льодовикового періоду, коли з гір сповз величезний шмат землі.

Дослідники кажуть, що саме в цьому ґрунті було насіння нарцисів. Коли лід зійшов, потоки води пішли в долину, підживлюючи рослини. Так нарцисам вдалося пристосуватися до складних для їхньої популяції гірських умов.

Цвіте Долина нарцисів зовсім недовго, буквально десять днів – приблизно в третій декаді квітня і до середини травня. У цей період та місцина є відмінним вибором для відпочинку.

За останні роки клімат і склад місцевих ґрунтів дещо змінився. Цей фактор досить сильно вплинув на Долину нарцисів – квіти зацвітають трохи раніше, а їхня популяція дещо зменшилася.

Коли зацвітуть нарциси цьогоріч

Станом на середину квітня у Долині нарцисів вже зацвітають поодинокі квіти – місцевість квітне приблизно на 3 – 5%.

Друзі, зважаючи на ранню весну, в Долині нарцисів відбувається активна вегетація нарцису вузьколистого. Де-не-де уже з'являються поодинокі бутони,

– повідомили у заповіднику.

Зважаючи на погодні умови, масового цвітіння очікують на кінець квітня. Воно триватиме орієнтовно до 11 – 12 травня.

Нарциси заполонили усю Долину / Фото НУБіП

Скільки коштує відвідати долину нарцисів

Вхід на заповідну територію в період цвітіння Долини нарцисів – платний:

для дорослих – 80 гривень,

для студентів та пенсіонерів – 60 гривень,

для школярів – 40 гривень.

На саме поле із квітучим нарцисом вузьколистим заходити заборонено. За зривання квітів передбачений штраф – 49 гривень за одну квітку. За порядком слідкує охорона, тож якщо відвідувач зайде на поле, на нього можуть написати припис.

Гуляти Долиною нарцисів можна за спеціально прокладеним екомаршрутом, який простягається на 1,8 кілометра.

Якщо поталанить, у Долині нарцисів можна зустріти буйволів, що проживають у зведеній на території заповідника Оселі буйволів. Їх повинні перегнати у Долину.

Для буйволів загородили близько 2 – 3 гектари за межами цвітіння нарцису, щоб вони там випасалися. Тому ви цілком можете помилуватися чи навіть підійти до цих тварин, якщо пробудете у Долині достатньо часу.

Червонокнижний нарцис вузьколистий в Україні можна побачити ще на полонинах Свидовця і Мармаросах. Також він поширений в Альпах і на Балканах.