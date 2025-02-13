Блищатимуть за кілька хвилин: як легко очистити скляні дверцята духовки

Дверцята духовки постійно забруднюються, тому після приготування їжі їх треба обов’язково мити, щоб уникнути подальшого забруднення. На дверцятах покривається жир та кіптява, тому слід ретельно за ними доглядати, щоб не пошкодити поверхню.

Внутрішнє скло духовки можна легко відмити, а також очистити простір між склом й дверцятами, щоб досягнути ідеального блиску, пише 24 Канал з посиланням на Southern Living.

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Як почистити зовнішню поверхню скла

Щоб видалити забруднення із зовнішнього боку скляних дверцят, потрібно скористатися розчином оцту й води в однаковій пропорції. Нанесіть його на серветку з мікрофібри й протріть добре скло. Для духовок з нержавіючої сталі треба використовувати спеціальний засіб для чистки.

Як відмити скло в духовці

Для видалення жиру й нагару потрібно приготувати простий домашній очищувач. Вам знадобиться половина склянки харчової соди з додаванням води до стану пасти й кілька крапель засобу для миття посуду. Суміш нанесіть на скло та залишіть на 15 хвилин, а далі протріть неабразивною губкою й видаліть всі залишки паперовим рушником.

Сода може залишити сліди, тому в такому разі скористайтеся розчином оцту й води в пропорції 1:4. Завдяки ньому вам вдасться видалити залишки мийного засобу та довести скло до блиску.



Скло в духовці можна легко очистити / Фото Ikea

Як очистити духовку між склом духовки

Між зовнішнім та внутрішнім склом духовки досить часто накопичується пилюка та жир. Єдиним способом очистити увесь бруд – зняти дверцята. Потрібно знайти кріпильні гвинти, акуратно зняти скляну панель, очистити внутрішнє скло розчином оцту чи содовою пастою, просушити й поставити назад.