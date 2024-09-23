7 речей, які повинні бути на вашій кухні: про них знають не всі

Кожна деталь на кухні створює інтер’єр, в якому приємно перебувати. Важливо розуміти, що кухня повинна бути стильною та функціональною, оскільки вона вже давно не призначена виключно для приготування їжі. Це місце, де родина проводить час за столом та розмовляє.

Створюючи дизайн для своєї кухні, не забудьте про кілька речей, які будуть для вас корисними, пише Homes & Gardens.

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Місце для зберігання техніки

У господинь є фритюрниці, соковижималки, кавоварки та блендери. Виділіть на кухні велике місце для зберігання цієї техніки. Дуже важливо, щоб речі стояли на своїх місцях.

Запасна розетка

Часом на кухні ми можемо проводити занадто багато часу, тож для того, щоб не бігати в іншу кімнату щоразу до телефона, який на зарядці, зробіть розетку на кухні. До неї ви також зможете під'єднати ноутбук чи інші прилади, які вам будуть необхідні.

Квіти

Букет квітів у вазі на кухні зроблять простір набагато привабливішим та красивішим. Красивий декор просто необхідний вашій кухні. Красива композиція зроблена власноруч з сезонних квітів даруватиме вам настрій кожного дня.



Створіть затишний куточок на кухні / Фото Pexels

Зона відпочинку

Залишіть на кухні місце для невеличкого затишного дивана чи пари розкішних крісел в парі з мініатюрним столиком. За ним можна буде прочитати книжку з чашкою кави або ж випити келих вина в особливі вечори.

Ваза для фруктів

Придбайте красиву вазу для фруктів, в якій помістяться банани, нектарини, сливи та груші, а вже взимку ви заповните її цитрусовими. У магазинах продаються багато красивих переплетених кошиків, які вам сподобаються. Якщо ж любите щось особливе, то пошукайте вазу на вінтажному базарчику.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Додаткове освітлення

Освітлення на кухні таке ж важливе, як у всіх інших кімнатах. Окрім підвісного світильника, необхідно оснастити цільове освітлення над плиткою, раковиною чи під шафами. Робоче світло полегшить приготування їжі, а підвісні світильники та лампи створять невимушену атмосферу ввечері.

Приховані місця для зберігання речей

Нехай на вашій кухні буде місце для зберігання всіх необхідних речей, не залишайте їх на кухонній стільниці, бо вони лише будуть захаращувати простір. У таких шафах можуть зберігатися тарілки та виделки для гостей, склянки, чашки, тарілки для тортів, креманки чи міксер. Тобто у прихованому місці мають бути речі, до яких ви не маєте щоденного застосунку.