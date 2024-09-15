Як вивести клопів з дому за 1 день: ефективні методи, які працюють

Вивести клопів з дому не так вже й легко, але якщо знати кілька дієвих способів, то це цілком можливо зробити. Найперше, що вам потрібно зробити – виводити одразу, як тільки ви їх помітили. Якщо вони розплодяться, то позбутися їх буде набагато важче.

Експерти кажуть, що перш за все треба випрати речі в дуже гарячій воді, пишуть Поради 24. Періть одяг, рушники та постіль, щоб гаряча температура їх вбила.

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Як вивести клопів з дому

У спеціальних побутових магазинах можна знайти чимало хімічних засобів, які здатні завдяки компонентам, які в них містяться – отруїти клопів. Тому, якщо у вас немає часу на народні засоби, скористайтеся спеціальними спреями та вже за день від клопів не буде й сліду. Втім після застосування цих хімічних препаратів, вологе прибирання в будинку не можна проводити добу.



Постіль від клопів треба ретельно обробити / Фото Pexels

Народні засоби допоможуть на початковому етапі, коли клопи лише з’явилися у квартирі. Найбільше їх відлякує запах полину, тому можете обробити ним всі поверхні, підлогу, а постіль чи матрац обприскати настоєм з пульверизатора.

М’які меблі також можна обробити розчином зі скипидару (10 мілілітрів), гасу (15 мілілітрів), зеленого мила (30 мілілітрів) та води (100 мілілітрів). Також дієвим вважається засіб на основі 100 мілілітрів скипидару з такою з кількістю етилового спирту з додаванням 5 грамів камфори.

Якщо у вас є відпарювач, то диван чи матрац обробіть гарячою парою, яка здатна вбити клопів. Після основних процедур, обробіть все в будинку оцтом – помийте ним підлогу та витріть підвіконня й плінтуси. Ці поради є найефективнішими й точно допоможуть позбутися цих шкідників.