Коли і як сіяти петрушку на зиму: отримаєте аномально ранній урожай зелені

Деякі холодостійкі культури можна посіяти під зиму, аби навесні побачити сходи набагато швидше. І коли починає підбиратися пізня осінь, городники намагаються розібратися, коли та як висаджувати ті чи інші культури.

Петрушка – це неймовірна зелень, яка може стати доповненням і до гарнірів, і до салатів, а також її можна використовувати й в різноманітних соусах. Та якщо ви хочете насолодитися свіжою зеленню рано навесні, тоді потрібно висадити трохи петрушки під зиму, пише "Сад та город".

Цікаво Коли восени висаджувати тюльпани: зацвітуть раніше, ніж в сусідів

Коли на зиму сіяти петрушку

Від осіннього посіву петрушка може бути більш морозостійкою, і першу зелень можна буде зрізати практично на місяць раніше, ніж при весняному посіві. А ось коренеплоди встигають вирости до солідних розмірів вже до серпня.

Втім, тут дуже важливо не пропустити терміни посів і не висіяти насіння також надто рано: треба підгадати час так, щоб насіння до настання морозів у ґрунті встигло тільки набрякнути, але не проклюнулося.

Така погода настане приблизно у жовтні чи у листопаді. Втім, це не значить, що так буде кожного року. Замість початку зими можуть початися дуже довгі дощі, і тоді терміни посіву доведеться зрушити. Тож краще тут орієнтуватися на погоду – коли настає стійке похолодання до 2 – 3 градусів вдень і температура падає до негативних значень вночі.

Висів краще проводити у сонячний день, коли земля вже прихоплюється крижаною скоринкою, але відтає до обіду. Найкращий час зазвичай – це перші числа листопада.



Петрушку потрібно сіяти в листопаді / Фото Pexels

Як правильно восени сіяти петрушку

В озимому посіві насправді немає нічого складного. Втім, вам також потрібно враховувати, що восени вам доведеться використати вдвічі більше насіння, аніж навесні, адже садити потрібно густо. На жаль, не кожна насінинка доживе до весни, тож покласти їх у землю потрібно з запасом.

Підготуйте ділянку: найкраще садити петрушку після цибулі, часнику чи помідорів, або ж після сидератів. Для того, щоб побачити якомога швидші сходи, ділянку готують з південного боку, де є хороше освітлення.

Перекопайте землю, додаючи на квадратний метр відро перегною, склянку попелу та щіпку суперфосфату. Після цього приготуйте борозенки з відстанню в 10 – 15 сантиметрів і глибиною – у 3 – 4. Засипте сухий пісок, а також накрийте грядку клейонкою чи сухою травою.

В день посіву зніміть укриття та посійте в борозенки насіння петрушки. Сіяти потрібно густо, а тоді засипте сухою землею і покрийте грядку на зиму сухими гілками, соломою чи іншим матеріалом, що може добре утримувати сніг. Поливати нічого після посіву не потрібно.