Посадити огірки вкрай потрібно до цієї дати: тоді урожай вразить

Кожен городник знає, що під час посадки овочів дуже важливо дотримуватися правильних термінів. Тоді ви можете розраховувати на те, що рослини будуть добре рости – і це також стосується і огірків.

В Україні городники починають садити в ґрунт наприкінці квітня та на початку травня. Саме у цей час заморозки вже не загрожують вашій розсаді, адже температура повітря вже більш стабільна. Та навіть у цей проміжок часу є особливо вдалі дні для посадки огірків.

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Коли висаджувати огірки в ґрунт

Огірки – це дуже теплолюбна культура, і для неї важливо, щоб температура повітря була у діапазоні 20 – 30 градусів. Такі умови ідеальні для цієї культури, але ви можете орієнтуватися і на ті, які є мінімально допустимими – наприклад, стовпчик термометра не має опускатися нижче, ніж 15 градусів.

І чимало городників у питанні посадки огірків орієнтуються на місячний календар. Фази Місяця можуть підказати, коли найбільш вдалий час для посадки огірків – і у цьому місяці найсприятливішими датами є 25, 29 та 30 числа. Тож у ці дні, якщо ви посадите огірки, на позитивний результат не доведеться довго чекати.

Та у випадку, якщо погода у квітні не підходить для посадки огірків, тоді ви можете почекати і до травня. У цьому місяці теж є кілька днів, які вважаються особливо вдалими для того, щоб садити огірки: це 6, 13, 14, 15, 17, 22 – 24 числа.



Огірки потрібно садити у правильну дату / Фото Pexels

Та вибір правильної дати – це тільки половина справи. Інша ж частина – правильний спосіб посадки огірків, щоб не занапастити ніжну розсаду чи насіння. Тож для того, щоб посадити огірки, вам потрібно зробити в землі борозенки глибиною приблизно 2 – 4 сантиметри. Вони мають бути на відстані приблизно 70 сантиметрів одна від одної.

Не забувайте рясно зволожити кожну борозенку з пульверизатора. Вкладіть насіння на відстані 5 – 10 сантиметрів та присипте землею. Зрештою потрібно ще раз полити землю.