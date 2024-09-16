Тільки не у вересні: коли сіяти петрушку, щоб зелень була вже на початку березня

Для того, щоб на початку весни зібрати чудовий урожай петрушки, сіяти її треба восени. Коренева петрушка не боїться заморозків чи мінусової температури, тому чудово переносить зиму, а вже навесні тішить своєю зеленню.

Конкретного місяця для посадки петрушки немає, втім найкраще її сіяти у жовтні чи до середини листопада, пишуть Поради 24. Для посадки петрушки вам треба знайти сонячну ділянку з пухким ґрунтом. Саме завдяки такій грядці, петрушка почне добре рости вже з першими променями тепла навесні.

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У вересні не можна садити петрушку, оскільки вона почне рости завчасно, а молоді сходи загинуть.

Як посіяти петрушку восени

Перед посадкою петрушки, грядку треба перекопати та внести перегній. Насіння має бути сухим. Висівати його треба на глибину 1 сантиметр, а простір між рядками повинен сягати 20 сантиметрів. Після того, як вона проросте, її треба двічі прорідити.

Для посадки петрушки треба орієнтуватися на температуру. На вулиці може бути вже досить холодно, але повітря не має бути мінусовим. Та деякі дачники кажуть, що навіть, якщо випав сніг, його можна змести з грядки та сіяти петрушку.



Петрушку бажано сіяти у жовтні чи листопаді / Фото Pexels

Посів петрушки можна накрити агроволокном, закрити його опалим листям чи мульчею, які треба буде зняти вже на початку весни. Окрім петрушки, на зиму ще можна посіяти кріп, листя салату, пастернак, шпинат та редис.

Чим корисною є петрушка

Петрушка — це дуже корисна зелень, яка містить багато вітамінів і мінералів. Вона містить вітаміни A, C і K, що допомагають підтримувати здоров'я очей, шкіри та імунної системи. Вітамін K, що міститься у петрушці, є важливим для здоров'я кісток, оскільки сприяє засвоєнню кальцію.