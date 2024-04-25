Коли мити вікна перед Великоднем: день, який залучить щастя й багатство

Перед Великоднем кожна господиня хоче привести дім до порядку, тож незадовго до свята здійснюється генеральне прибирання в усій оселі. Напередодні Пасхи треба обов’язково помити вікна, тож розповідаємо, коли це краще зробити.

За словами езотериків, саме через вікна в наш дім приходить грошова енергія, тому вони завжди мають бути чистими. Вікна, так би мовити є "очима" вашого будинку, тому на Великдень вони мають бути вимиті до блиску. Поради 24 визначили найкращий день для миття вікон перед світлим святом Воскресіння Христового.

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Коли мити вікна перед Пасхою

Найвдалішим днем для очищення вікон є один з днів перед Великоднем. Найкраще це робити в Чистий четвер. День тісно пов’язаний з усім, що треба помити. Це стосується підлоги, підвіконня і, звісно, вікон.

Згідно з прикметами, під час миття вікон треба уявляти собі, що ви позбавляєтеся від негативу та впускаєте у дім щастя та багатство. Куди будуть спрямовані ваші думки, таку й енергію ви залучите.

Вікна спочатку треба мити з внутрішньої сторони, а тоді переходити на зовнішній бік. Важливо, щоб вони були закритими. Відкрити їх зможете тоді, коли вони будуть чистими.



Найкраще вікна мити у Чистий четвер / Фото Getty Images

Як залучити багатство за народними прикметами

Чимало людей скептично відносяться до народних прикмет та вважають певні ритуали забобонами, втім деякі поради є досить простими, тож їх не складно буде виконати та перевірити згодом, чи справді вони працюють.

Кажуть, що вікна перед Великоднем треба мити червоною тканиною, оскільки цей колір залучає фінанси та притягує у ваше життя грошову енергію.

У ємність з водою, якою будете мити вікна, киньте монетки та жменьку солі. Монети залучатимуть у родину гроші, а сіль стане певним захистом від негативу чи лихих очей.

Після того, як помиєте вікна, ці монетки треба поставити на підвіконня, а воду вилити під дерево в саду. Що цікаво, ці монети не витрачайте та не ставте у свій гаманець аж до наступного миття вікон.