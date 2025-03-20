Тільки марнуєте парфуми: ось куди бризкати, щоб запах тримався найдовше
- Для тривалого збереження аромату парфуми слід наносити на стратегічні місця, такі як потилиця, пупок, волосся, зап'ястя, лікті та одяг.
- Помилки при нанесенні парфумів включають тертя зап'ясть одне об одне, нанесення на суху шкіру та бризкання на шию.
Для багатьох жінок дорогий флакон з парфумами – це інвестиція. І, звісно ж, хочеться бути впевненими, що вона буде використана на всі сто.
Одна з найбільших і найнеприємніших помилок у використанні парфуму – це розпилення його у місцях, де вони швидко випаровуються, а молекули аромату – руйнуються, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.
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Куди наносити парфуми?
Щоб отримати максимальну віддачу від свого аромату, його потрібно нанести на кілька стратегічних місць – збризніть волосся, нанесіть парфум на пупок, потилицю, зону декольте, за колінами чи на зап'ястя – практично на будь-яку зону, де ви схильні до потовиділення.
Саме тоді, коли ви пітнієте, аромат знову активується та живе. Пупок для багатьох людей звучить як досить дивне місце для нанесення парфумів, та ця область тіла злегка ввігнута та тепла – а це дозволяє вловлювати й повільно вивільняти аромат протягом дня. Волосся та текстиль також зберігає запахи довше, аніж шкіра – а все через його пористість та здатність до поглинання.
Парфуми потрібно наносити правильно / Фото Pexels
До речі, експерти вважають, що для того, аби запах парфуму тримався навіть довше, на шкіру перед збризкуванням аромату потрібно нанести зволожувальний крем. Ви можете використати олію чи лосьйон для тіла – в ідеалі це має бути продукт без сильного запаху, аби він не перебивав аромат ваших парфумів.
Ось які є найкращі місця для нанесення парфумів:
- потилиця;
- пупок;
- волосся – від середини до кінчиків, але не на шкіру голови;
- зап'ястя;
- лікті;
- одяг.
Які є помилки у нанесенні парфумів?
Якщо ви дивуєтеся, чому ваш аромат вивітрюється дуже швидко, цілком ймовірно, що ви припускаєтеся однієї з досить поширених помилок:
- Трете зап'ястя одне об одне. Потирати зап'ястя не можна, адже ви можете так "розчавити" ніжні верхні ноти аромату та порушити природний зв'язок його та вашої шкіри.
- Нанесення на суху шкіру. Нашарування – ваш найкращий друг, коли мовиться про збереження ароматів. Почніть з легкого лосьйону, аби створити зволожену основу, а вже після цього наносьте парфуми.
- Бризкання на шию. Технічно це не найгірше місце для парфумів, але шкіра на ній піддається впливу повітря та руху, і аромат не буде зберігатися так довго, як ви хочете.
- Зберігання парфумів у спеці чи волозі. Завжди знаходьте для своїх парфумів сухе місце, якомога далі від прямих сонячних променів. До речі, раніше ми вже ділилися, як правильно зберігати парфуми, аби запах не вивітрювався роками.