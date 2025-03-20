Тільки марнуєте парфуми: ось куди бризкати, щоб запах тримався найдовше

Для багатьох жінок дорогий флакон з парфумами – це інвестиція. І, звісно ж, хочеться бути впевненими, що вона буде використана на всі сто.

Одна з найбільших і найнеприємніших помилок у використанні парфуму – це розпилення його у місцях, де вони швидко випаровуються, а молекули аромату – руйнуються, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Куди наносити парфуми?

Щоб отримати максимальну віддачу від свого аромату, його потрібно нанести на кілька стратегічних місць – збризніть волосся, нанесіть парфум на пупок, потилицю, зону декольте, за колінами чи на зап'ястя – практично на будь-яку зону, де ви схильні до потовиділення.

Саме тоді, коли ви пітнієте, аромат знову активується та живе. Пупок для багатьох людей звучить як досить дивне місце для нанесення парфумів, та ця область тіла злегка ввігнута та тепла – а це дозволяє вловлювати й повільно вивільняти аромат протягом дня. Волосся та текстиль також зберігає запахи довше, аніж шкіра – а все через його пористість та здатність до поглинання.



Парфуми потрібно наносити правильно / Фото Pexels

До речі, експерти вважають, що для того, аби запах парфуму тримався навіть довше, на шкіру перед збризкуванням аромату потрібно нанести зволожувальний крем. Ви можете використати олію чи лосьйон для тіла – в ідеалі це має бути продукт без сильного запаху, аби він не перебивав аромат ваших парфумів.

Ось які є найкращі місця для нанесення парфумів:

потилиця;

пупок;

волосся – від середини до кінчиків, але не на шкіру голови;

зап'ястя;

лікті;

одяг.

Які є помилки у нанесенні парфумів?

Якщо ви дивуєтеся, чому ваш аромат вивітрюється дуже швидко, цілком ймовірно, що ви припускаєтеся однієї з досить поширених помилок: