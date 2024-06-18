Прогулянка Полтавою на один день: ці місця потрібно побачити всім

Полтава – це неймовірно красиве місто з багатою історією, і туристам тут точно буде, на що подивитися. Та для того, щоб не згаяти день у блуканнях, варто підготувати план прогулянки.

Полтава – це не дуже велике місто, проте воно точно затишне та привітне. І для того, щоб під час візиту до міста ви не пропустили жодного важливого закуточка, Поради 24 підготували перелік локацій, на які варто зазирнути.

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Капище

Можливо, це не те місце, про яке ви думаєте відразу, проте цю локацію точно варто відвідати. Зовсім недалеко від обласного центра, біля села Патлаївка розташоване Капище язичницьких богів, про яке знають навіть не усі полтавці.

У центрі капища – Триглав, який символізує трьох головних язичницьких богів, а поряд з ним Требник – тобто вівтар для підношень. Можна знайти там й чимало інших язичницьких символів. Капище наче "охороняють" з чотирьох боків Семаргли – небесні вовки-стражі.



Язичницьке капище під Полтавою / Фото "Зміст"

Полтавський краєзнавчий музей

Тут варто звернути увагу не тільки на експонати, але й на саму будівлю, яка відома чи не кожному українцю. Раніше тут розташовувалося Полтавське губернське земство, і споруда була збудована на початку минулого століття у стилі українського модерну. Від моменту закінчення будівництва вона була визнана видатним архітектурним витвором.

Але й всередині музею буде на що подивитися, адже зараз його фонди налічують понад 300 тисяч експонатів.

Іванова гора

А якщо вас цікавить більш активний відпочинок, тоді можна відправитися до високого мальовничого пагорба над Ворсклою. Саме тут вже майже тисячоліття тому була зведена Полтавська фортеця. Одна з її п'ятнадцяти веж нещодавно була реставрована та включена у список пам'яток комплексу.

З Іванової гори відкривається неймовірний краєвид на місто, долину Ворскли та Хрестовоздвиженський монастир.



Іванова Гора / Фото Travel Guide

Пам'ятник галушці

Йти далеко не доведеться, адже пам'ятник галушці розташований на цій же горі. Це дерев'яна дощечка, вкрита вишитим рушником, а на ній – тарілка з дванадцятьма галушками та величезною ложкою.

Пам'ятник символізує сімейний достаток і затишок, а також зображає традиційну страву Полтавської області.

Пам'ятник свині

Не можна завершити прогулянку Полтавою, не відвідавши вже знаменитий пам'ятник свині – "Одвічній годувальниці українського народу". Пам'ятнику вже майже два десятиліття і знайти його можна на території ПДАУ.



Пам'ятник свині в Полтаві / Фото "Коло"

Спершу керівники аграрної академії хотіли бачити на постаменті біля свині двох ангелів, але такий проєкт не схвалили священнослужителі, тож їх замінили на хлопчика та дівчинку, які поганяють свиню прутиком.

Полтавська обсерваторія

Якщо ви подорожуєте з дітьми, то до обсерваторії завітати потрібно обов'язково, адже їм точно сподобається спостерігати за Місяцем, зірками та планетами у телескоп. Заснована обсерваторія майже століття тому.

Але цікавою екскурсія буде не тільки для дітей, але й для дорослих.