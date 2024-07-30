5 найцікавіших місць Черкащини: саме час їх відвідати

Можливо, Черкаська область – це не те місце, куди одразу вирішують поїхати туристи, але тут точно можна знайти чимало цікавого. Тож гайда планувати поїздку!

Черкаська область – це про тисячолітню спадщину трипільців та інших культур, це про бурхливі події Козаччини та могилу Тараса Шевченка, а також – заповітні урвища та кургани. І Поради 24 підготували перелік місць, які точно потрібно відвідати у області.

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Храм "Білий лотос" в Черкасах

Цей храм є найбільшим у Європі та єдиним в Україні. Його збудували 1990 року послідовники школи кунг-фу "Ша-Фут-Фаль" за зразком споруди у Лаосі. Деякі вірять, що храм має особливу енергетику через те, що розташований у місці розлому земної кори.

У Білому лотосі можна відвідати чайні церемонії, медитації, заняття з йоги та каліграфії, а також правильного дихання та зцілення.

Палац князів Лопухіних-Демидових

Цей розкішний палацовий комплекс вже понад три століття височіє над річною Рось на острові Коцюбинського. Комплекс складається з безпосередньо палацу, швейцарського будинку, манежу, лазні та стайні-каретної. Також все це оточене мальовничим парком з великою кількістю водойм.

Національний дендропарк "Софіївка"

Національний парк є пам'яткою садово-паркового мистецтва 18 – 19 століття. Весь парк був подарунком від польського магната Станіслава Потоцького для своєї дружини Софії на її День народження.

У парку росте понад 3000 видів рослин з найрізноманітніших куточків землі.



Софіївка на Черкащині / Фото "Вандрівка"

Заповідник "Козацькі землі України"

Історико-етнографічний комплекс містить музеї, автентичні репродукції козацьких хуторів, стайні, вітряки та чимало іншого. Заповідник розширюється, і там постійно з'являється нова інфраструктура. Найбільш відомий об'єкт – це Козацький хутір полковника Тараса Бульби.

Він створений повністю за подобою оригінальних хуторів 16 – 17 століття. Тут є і власна конюшня, і робочі млини, і колодязь, і автентичний льох.

Буцький каньйон



Буцький каньйон / Фото "Вандрівка"

Цей природний шедевр утворився на гранітах річки Гірський Тікич, і йому вже близько 2 мільярдів років, а деяким частинам – понад 3 мільярди. Скелясті стіни каньйону підіймаються на висоту до 30 метрів і простягаються аж на 2,5 кілометри. Там також можна знайти водоспад Вир, біля якого стоїть млин за зразком 19 століття.