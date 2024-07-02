5 карпатських вершин, які потрібно підкорити в липні: вже час брати квитки

Липень – це ідеальний місяць для підйому в гори та подорожей з друзями та родиною. І поїздка в Карпати може стати чудовим способом провести відпустку чи вихідні.

Якщо ви полюбляєте активний відпочинок, тоді поїздка в Карпати – це саме те, що вам потрібно. Тож Porady 24 підібрали список локацій, які неодмінно варто відвідати саме в липні.

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Говерла

Якщо ви все ще не відвідали найвищу точку українських Карпат, тоді саме час її підкорити. Гора висотою 2061 метр розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Якщо ви хочете зупинитися десь неподалік, то можна обрати серед Ворохти, Верховини та Яремче – найбільш популярних туристичних точок. Та ви можете обрати й менш популярні місця, якщо ви хочете просто побути наодинці з природою.



Гора Говерла / Фото "ТамТур"

Піп Іван Чорногірський

Якщо ви вже були на Бребенескулі, тоді не можна обійти увагою і Піп Іван. Гора підходить і для одноденного підйому, і для планування тривалішого маршруту Чорногорським хребтом.

На вершині гори розташована закинута обсерваторія, яку називають "Білий слон". Чимало туристів на вершину приваблює саме вона. Починати маршрут на гору можна з села Шибене чи Дземброні.

Петрос

Висота Петроса – 2020 метрів, і іноді його називають грозовою вершиною та вважають найбільш небезпечною горою Чорногорського хребта. Тож цей маршрут – не для новачків, а для тих, хто вже впевнений у своїх силах.

Розташована гора прямо за Говерлою, але ці дві гори розділені глибокою сідловиною, яка візуально вирізняє Петрос з решти масиву. Починати підйом на гору можна з Лазещини, а спускатися потім у Кваси.



Гора Петрос / Фото "Карпатіум"

Бребенескул

Не менш дивовижна гора, яка є другою за висотою в українських Карпатах. Говерлі вона поступається всього кількома десятками метрів та у висоту становить 2038 метрів.

Втім, краєвиди Бребенескулу нічим не поступаються, тож сміливо плануйте поїздку та шукайте шлях до Дземброні, бо саме звідти найкраще починати сходження на гору.

Велика Сивуля

Цей маршрут – для тих, хто вже встиг підкорити усі більш відомі гори та шукає нові варіанти для подорожей. Висота Великої Сивулі – 1836 метрів. Розташована вона в Івано-Франківській області, у місці, де річки Лімниця та Бистриця розділяються.