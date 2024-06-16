Подорожуємо Полтавщиною: 5 неймовірно красивих місць, які треба відвідати влітку

Полтавщина багата на цікаві історичні та архітектурні пам'ятки, тож туристам точно буде, на що там подивитися. А літо – це неймовірний час для подорожей Україною.

Полтавщину часто асоціюють із відомими письменниками, які жили тут – Іваном Котляревським, Миколою Гоголем тощо. Втім, Полтавська область ще точно знайде, чим вас вразити. Тож Поради 24 підготували список місць, які варто побачити.

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Кочубеївські дуби

Раніше на місці цих дубів стояв родинний маєток, який не зберігся до наших днів. Втім, та все ще можна побачити чимало цікавинок та подивитися на Кочубеївські дуби – вікові дерева, що збереглися від діброви, яка колись оточувала будинок.

Територія парку надзвичайно красива, і особливо приємною прогулянка буде саме влітку. Стовбури в діаметрі – 1,5 – 1,8 метра, а висота кожного дуба – 20 – 22 метри.

Піраміди-усипальниці

Так, зовсім необов'язково їхати до Єгипту, аби подивитися на піраміди. Цілком вистачить сісти на автобус та дістатися двох сіл – Березової Рудки Пирятинського району та села Комендантівка Кобеляцького району. Саме тут ви зможете на власні очі побачити дві з трьох пірамід, що є в Європі.



Піраміда-усипальниця на Полтавщині / Фото "Дорога"

Остання ж, третя – у Римі.

Музей українського весілля

На Полтавщині можна зануритися і в колоритність народного дійства, а саме – весілля. Музей українського весілля працює з 2008 року, і щоб його побачити, вам потрібно дістатися Диканьки, а вже звідти – села Великі Будища.

В експозиції музею представлені й предмети побуту, і весільне оздоблення різних часів, і вишиті сорочки та рушники. Окрім того, щоб побачити історичні артефакти, ви можете відчути народне весілля й на собі, адже у музеї пропонують пройти театралізований обряд.

Гора Пивиха

Це – цікавий і навіть трохи екстремальний відпочинок. Гора Пивиха має висоту 169 метрів, але кожного року Пивиха стає меншою приблизно на 7 метрів через води Кременчуцького водосховища.



Гора Пивиха на Полтавщині / Фото Kolokray

Водою та постійними зсувами розмито вже близько 600 метрів гори, тож будьте дуже уважні під час планування відпочинку. Нізащо не ставте намети біля самого підніжжя гори. Натомість можна влаштувати прогулянку вершиною, подивитися на залишки старої церкви чи навіть знайдіть вдале місце для риболовлі.

Опішня

Якщо ви хочете насолодитися справжньою керамікою ручної роботи або ж навіть мрієте виготовити її самостійно, тоді ви можете відправитися в поїздку до Опішні. На території музею зібрано понад 30 тисяч експонатів із глини та кераміки.

Наразі музей вже має статус національного, і в ньому проводяться численні виставки та інші заходи, пов'язані із гончарством.