Куди поїхати зі Львова та Києва на Великдень: цікаві локації неподалік

Великдень вважається сімейним святом, яке зазвичай проводять вдома. Та якщо ви любитель активного відпочинку, то можете сміливо відправитися у невелику подорож.

Цьогоріч Великдень припадає на 5 травня – ідеальний день для поїздки, адже вже дуже тепло, і вам не доведеться брати із собою надто багато речей. Та якщо ви не хочете від'їжджати надто далеко, тоді Поради 24 підібрали для вас список локацій неподалік Львова та Києва.

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Куди поїхати на Великдень зі Львова

Святкувати Великдень у Львові – це чудова ідея, але насправді обласний центр – це тільки вершина айсберга. Сама ж область також представляє чималий інтерес для мандрівника, адже тут можна знайти безліч цікавих і небанальних локацій.

Підгорецький замок

Ви можете завітати у село Підгірці. Замок, який тут розташований, перебуває у занепаді, та це зовсім не відлякує туристів. Про замок навіть ходить легенда: начебто колишній власник фортеці, князь Вацлав Ржевуський, замурував у стінах свою ж дружину.

І начебто існують навіть фотодокази існування привида. Та незалежно від того, чи вірите ви у паранормальне, замок, перш за все, є серйозною історичною цінністю і чудовим місцем для відвідування.

Золочівський замок

Це – музей-заповідник, і у ньому представлені експонати Львівської академії мистецтв. Та на території ви можете знайти не тільки колишню резиденцію Якова Собеського, але і Китайський палац, де розташований музей східних культур.

Печерний монастир

Невеличке село Розгірче може похвалитися надзвичайною визначною пам'яткою України – печерним монастирем 15 століття. Поряд із ним також можна побачити залишки стародавнього городища того ж періоду.

Втім, ще задовго до появи ченців тут жили люди: чверть століття тому вчені знайшли тут сліди життєдіяльності поселення, що існувало у 8 – 7 століттях до нашої ери.



Печерний монастир у Львівській області / Фото Доба.ua

Чортів камінь

Це – природний пам'ятник у селищі Підкамінь Бродівського району. Висота цього каменю – 16 метрів, і від нього, за словами місцевих, виходить неймовірна енергетика.

Цій породі може бути до 15 мільйонів років, і камінь міг утворитися ще на дні Сарматського моря, яке колись було у цих краях. А біля каменю виявили сліди язичницьких жертвоприношень, а також деякі козацькі поховання.



Чортів камінь у селищі Підкамінь / Фото Доба.ua

Куди поїхати на Великдень з Києва

Київщина також надзвичайно багата на природні та історичні пам'ятки, тож якщо ви хочете на день вибратися із столиці та помандрувати областю, ви легко знайдете цікаві місцини. І ось деякі з них.

Богуславське гранітне оголення

Цей знаменитий пам'ятник природи розташований у місті Богуслав, що ще 1032 року заснував Ярослав Мудрий. Богуславська гранітна "яма" – це гранітний острів з валунів, що хаотично, але надзвичайно красиво розкидані між рукавами річки Рось. Вік цих каменів, за припущеннями вчених, може сягати 2 мільярдів років.

Також там ви можете спостерігати з високими скелями висотою 10 – 12 метрів, що формують каньйон, який тягнеться на півтора кілометра вперед.



Богуславське гранітне оголення / Фото "Мандруй Київщиною"

Історико-етнографічний музей "Українське село"

Музей був створений із основною метою – відновити у пересічного українця любов до свого духовного коріння: віри, народу, культури та побуту. Чимало відвідувачів зазначають, що місце ідеально підходить для відпочинку із сім'єю. А поряд із музеєм ви також знайдете ботанічний сад та зоопарк.

Дендрологічний парк "Олександрія"

Дендропарк "Олександрія" – це не тільки найстаріший парк подібного типу в Україні, але і в усій Європі. Він був створений на річці Рось ще 1788 року. Там ви можете насолодитися водоспадом, різноманітними рослинами та красою природи.