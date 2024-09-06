Де дешево відпочити на Львівщині: цікаві місця до подорожі восени

Осінь – чудова пора для відпочинку на природі. Вересень обіцяє бути теплим місяцем, тож радимо вам чкурнути на вихідні в цікаві місця та насолодитися особливою атмосферою.

Радимо вам зібрати невеличкі рюкзаки, сісти в автівку чи на потяг та відправитися в "Сколівські Бескиди", пишуть Поради 24. У національному природному парку ви зможете побачити красивий водоспад "Кам’янка" та Журавлине озеро.

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Водоспад "Кам'янка"

До мальовничого водоспаду від Львова приблизно 100 кілометрів. Вам треба дістатися до села Дубина Сколівського району. Кілька кілометрів треба пройти пішки, оскільки для автомобіля шлях не надто буде приємним.

Перед водоспадом вже буде помітний невеличкий ярмарок, на якому будуть різноманітні сувеніри та наїдки. Вам запропонують смачний шашлик, запечену картоплю, варення, горіхи в меді та інші локальні вироби.

Водоспад "Кам’янка" розташований 550 метрів над рівнем моря. Він утворився в розломі гірського хребта. Виглядає він неймовірно чудово, тож можна зробити для себе на пам’ять багато красивих фото.



Чудовий водоспад "Кам'янка" / Фото Trek

Журавлине озеро

Пройшовши кількасот метрів уздовж річки від водоспаду, зліва побачите вказівник до Журавлиного озера, однак до нього треба ще подолати 350 метрів кам’янистого підйому.

У народі це озеро ще називають Мертвим. Кажуть, що у воді не водиться ніяка живність, бо вона насичена сірководнем, втім дрібна риба там таки плаває.



Красиве озеро Журавлине / Фото Karpaty.love

Озеро неймовірно красиве, хоч і розміщене в заболоченій місцевості. Воно хоч і невеличке, але має чудовий вигляд в будь-яку пору року.