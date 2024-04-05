Позбудьтеся засмальцьованих рукавів: жирний блиск з куртки можна прибрати

Всього кілька порад допоможуть вам позбутися блиску на пуховику. Вам не обов'язково купувати нову куртку, адже ви зможете повернути привабливий вигляд старій.

Чорна куртка – це елегантний елемент гардеробу, який буде личити будь-кому. Втім, на жаль, саме такі речі мають схильність до жирного блиску. Найчастіше він з'являється на рукавах, комірі і кишенях, а також інших ділянках, де ваша тканина піддається тертю.

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Як прибрати засалені плями на куртці

Перш за все, ви можете скористатися мийним засобом для посуду. Все, що вам потрібно зробити, це нанести кілька крапель мила на губку, змочити її теплою водою та акуратно потерти усі засалені місця. Після цього одяг потрібно залишити приблизно на 10 хвилин, а згодом змити піну і залишки мила чистою вологою ганчіркою.

Інший засіб, який також може бути досить дієвим – це перекис водню. Для того, щоб використати його, вам потрібно в склянку води додати 3 столові ложки перекису. Змочіть цим розчином ватний диск та протріть усі проблемні ділянки. Цей засіб вам також потрібно залишити на 10 хвилин, і після цього змити за допомогою звичайної води.

Деякі люди використовують і третій спосіб – звичайну кухонну сіль. Спробуйте насипати трохи цього продукту на засалені місця та втирайте його у тканину протягом кількох хвилин. Залиште на 15 хвилин, щоб сіль увібрала весь зайвий жир, а після цього струсіть її та протріть вологою ганчіркою.

Що робити, щоб куртка не блищала?

Звісно, найкращий спосіб позбутися блиску – це не допускати його появи взагалі. І для цього вам потрібно справді ретельно доглядати за своїм пуховиком. Уникайте використання надто великої кількості мийних засобів – їх частинки можуть залишатися у тканині і потім спричиняти "жирний" блиск. Окрім того, не варто під час прання використовувати грубі чи абразивні матеріали.

А після прання ви можете обробити куртку спеціальним водовідштовхувальним засобом.