Як відмити духовку лимонами: про жирні плями зможете забути

У сучасному житті ми всі звикли користуватися спеціальними хімічними засобами, які за кілька хвилин відмивають увесь жир та бруд з поверхонь. Втім стається так, що не завжди вони є під рукою. У такому випадку можна скористатися народними методами.

Господині вже давно знайшли один лайфхак, який допомагає відчистити жир з духовки не гірше, ніж спеціальні хімічні засоби. Якщо у вас є пригоріле деко чи треба очистити решітку газової плити, то варто скористатися лише одним фруктом, який знайдеться на кожній кухні – лимоном.

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Лимон у поєднанні з водою здатен прибрати плями, жир та усунути неприємний запах у духовці. Все, що вам треба зробити – це налити в невелику миску води й нарізати туди шматочками лимон. Далі треба її розігріти до 200°C й поставити всередину цю каструлю з лимонами. Тримайте їх в духовці 30 хвилин до моменту, поки лимони не стануть коричневими.

Після того, як духовка охолоне, середину треба гарно вимити жорсткою стороною губки, а стійкі плями видалити за допомогою м’якоті лимона.



Лимон допомагає позбутися жиру в духовці / Фото Pexels

Експерти кажуть, що цей засіб є ефективний тому, що пара від води з лимонами розм’якшує наліт, який є на стінках духовки й навіть прибирає шматочки їжі, які пригоріли.

Пара є просякнутою лимонною кислотою, яка чудово бореться з жиром. А ще лимонний сік має антибактеріальний та антисептичний ефект, тому діє аналогічно як агресивні засоби для чищення, однак в рази екологічніше. Цей метод можна використовувати не лише для духовки, але й для мікрохвильової печі.