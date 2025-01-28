3 кроки, щоб миші покинули дім назавжди: ефект здивує всіх

Миші є частою проблемою в приватних будинках. Позбутися від них можна за допомогою кількох методів, які справді є ефективними й назавжди відлякають шкідників.

У холодну пору миші люблять оселятися на горищах чи в підвалах, перебираючись навіть в будинок, пише 24 Канал.

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Як позбутися від мишей в будинку

Вночі вони можуть погризти шнури, понадгризати їжу та наробити багато шкоди, тому від них треба позбуватися одразу, як тільки помітили їхній слід, бо проблема ще й полягає в тому, що миші переносять небезпечні інфекції.

Часникова вода

Для гризунів часник має дуже неприємний запах, тому вмить їх відлякає з будинку. Потрібно заварити кілька зубчиків часнику в 1 літрі води й дати настоятися рідині впродовж доби. Далі настій треба процідити й розпилити в тих місцях, де потенційно можуть бути гризуни.



Гризуни бояться різких запахів / Фото Pexels

М’ятна олія

Відлякує мишей також м’ятна олія, яка має сильний запах. Ватні спонжики треба змочити в цій олії та розкласти в місцях, де можуть бути гризуни, чи там, де ви їх помітили. Щоб запах залишався сильним й миші більше не з’являлися на кухні чи інших кімнатах, їх треба змінювати кожного тижня.

Чай

Не викидайте використані чайні пакетики з м’яти чи меліси, оскільки вони можуть швидко відлякати гризунів. Фахівці радять відстригти невеличкі шматочки фольги, оскільки шурхіт від неї лякає мишей. Зверху порозставляйте на фольгу чайні пакетики й додатково додайте зверху ще кілька крапель ефірної олії м’яти чи лаванди.

Різкий запах буде подразнювати чутливі нюхові рецептори мишей, тож вони назавжди покинуть дім й більше не повернуться на вашу територію. Профілактично раз на 3 тижні чайні пакетики з ефірною олією можна змінювати на свіжі.