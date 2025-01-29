УКР РУС
29 січня 2025, 16:49
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Календар краси на лютий: найкращі дні для манікюру та різних процедур перед весною

Юлія Турелик

За допомогою фаз Місяця можна визначити вдалі дні для стрижок, покупок та проведення косметичних процедур. Щоб обрати ідеальну дату для beauty-походів до майстрів, радимо зазирнути до календаря краси на лютий, який підкаже найкращий період для маніпуляцій.

Астрологи люблять звертати увагу на фази Місяця, оскільки впевнені в тому, що від них залежить чимало подій у нашому житті, пише 24 Канал. Нехай місячний календар стане вашим помічником у плануванні багатьох процедур краси.

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Як буде рости волосся нігті та в якому стані буде шкіра залежить від фаз Місяця. Деякий період має негативні наслідки, тож похід до перукаря буде невдалим, а нігті після роботи майстра почнуть швидко ламатися.

Місячний календар краси на лютий

Перед весняною порою дівчата почнуть активізовуватися, щоб навести красу й зробити всі заплановані косметичні процедури. Стосується це манікюру, педикюру, походу до косметолога чи перукаря.

Щоб забезпечити нігтям красу, позбавити їх ламкості та впевнитись в тому, що похід до перукаря принесе вам лише позитивні емоції, потрібно обрати для себе правильні дати. Поганий період призведе до того, що волосся швидко втратить блиск, стрижка не підійде під форму обличчя, а нарощені вії почнуть швидше обсипатися.


Календар краси на лютий 2025 / Фото Pexels

Для того, щоб зрозуміти, які ж саме дні є вдалими, а яких краще уникати, варто звернути увагу на фази Місяця у лютому.

  • Зростаючий Місяць – з 1 по 11 лютого;
  • Повний Місяць – 12 лютого;
  • Спадаючи Місяць – з 13 по 27 лютого;
  • Новий Місяць – 28 лютого.

Найкращі дні для косметичних процедур у лютому

Не можна робити ніякі косметичні процедури, коли Місяць перебуває у Повні чи Молодику. Астрологи радять записуватися до майстрів у дати, коли волосся росте.

Успішні дні покращить стан вашого волосся, зроблять його міцнішим та здоровішим. Це стосується й усіх інших beauty-сфер, завдяки яким ви зможете отримати ідеальний манікюр, педикюр, брови чи вії, якщо запишетеся на процедуру в правильно обраний день.

  • Фарбування волосся: 2, 5, 7, 10, 14, 18, 21, 25, 27 лютого;
  • Стрижка волосся: 1, 4, 8, 16, 19, 22, 26, 28 лютого;
  • Манікюр: 3, 6, 9, 13, 15, 20, 23, 26 лютого;
  • Педикюр: 2, 6, 11, 17, 21, 24, 27 лютого;
  • Фарбування брів: 1, 5, 8, 16, 19, 23, 28 лютого;
  • Ламінування вій: 3, 7, 10, 14, 18, 22, 25 лютого;
  • Похід до косметолога: 4, 9, 13, 17, 20, 24, 27 лютого.

Обираючи найкращі дні для косметичних процедур, можете не сумніватися в тому, що вони підуть вам на користь та подарують впевненість в собі.