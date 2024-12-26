Місячний календар краси на січень: найкращі дні для манікюру та косметичних процедур

Багато жінок вже переконалися в тому, що косметичні процедури вдаються набагато кращими, якщо робити їх в певні фази Місяця. За допомогою місячного календаря можна дізнатися дні, які є вдалими та невдалими для походу до beauty-майстрів.

Люди вірять в те, що Місяць має активний вплив на все живе на цій планеті, пише 24 Канал. Певна фаза впливає на багато факторів: ріст волосся, нігтів, стан шкіри тощо. Також корисно визначати за допомогою місячного календаря вдалі дні для косметичних процедур.

Читайте також Календар фарбування волосся на 2025 рік: дні, які привернуть в життя щастя та успіх

Місячний календар краси на січень

Користуйтеся місячним календарем, щоб обрати найкращі дні для походу до майстрів з манікюру, брів, перукарів та косметологів.

Якщо нігті після процедури ламаються, нарощені вії випадають, а брови швидко змиваються, то це може лише свідчити про те, що ви обрали для процедури неправильний день. Саме тому варто знати, які дні є вдалими, а яких дат треба уникати. Визначити це можна завдяки фазам Місяця у січні.

Спадний Місяць – 15 – 28 січня;

– 15 – 28 січня; Новий Місяць – 29 січня;

– 29 січня; Зростаючий Місяць – 1 – 13, 30 – 31 січня;

– 1 – 13, 30 – 31 січня; Повня – 14 січня.



Календар краси на січень 2025 / Фото Pexels

Найкращі дні для косметичних процедур у січні

Правильні дні для стрижки та фарбування волосся зроблять його здоровішим – пасма стануть міцнішими й отримають блиск. Нігті будуть довго триматися, форма брів тривалий час не буде змиватися, нарощені вії будуть довго носитися, а похід до косметолога буде приємним.

Фарбування волосся: 3, 7, 15, 22, 28, 31 січня;

3, 7, 15, 22, 28, 31 січня; Стрижка волосся : 2, 5, 9, 13, 18, 24, 27 січня;

: 2, 5, 9, 13, 18, 24, 27 січня; Манікюр: 1, 6, 8, 15, 20, 25, 30 січня;

1, 6, 8, 15, 20, 25, 30 січня; Педикюр : 4, 10, 12, 19, 21, 26, 29 січня;

: 4, 10, 12, 19, 21, 26, 29 січня; Фарбування брів : 11, 16, 17, 23, 31 січня;

: 11, 16, 17, 23, 31 січня; Ламінування вій : 2, 7, 9, 15, 22, 28, 30, 31 січня;

: 2, 7, 9, 15, 22, 28, 30, 31 січня; Похід до косметолога: 5, 6, 13, 18, 20, 24, 27, 29 січня.

Важливо розуміти, що за місячним календарем, косметичні процедури не можна проводити в дні, коли Місяць перебуває в Молодику чи Повні. Будь-які походи до майстрів краще переносити. Найвдалішим періодом є той, коли Місяць росте.